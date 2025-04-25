Прокат Sony PlayStation 5 неожиданно популярен в Японии25.04.25
В Японии набирает популярность неожиданный способ использования PlayStation 5 — аренда вместо покупки. Как сообщает издание IT Media News со ссылкой на ритейлера GEO, спрос на прокат консолей превысил ожидания компании, особенно в связи с недавними релизами крупных игр.
Аренда PS5 в GEO доступна более чем в 400 магазинах по всей стране. Условия достаточно гибкие: консоль можно взять на 8 дней за 980 иен (около 6 долларов США) или на 15 дней за 1780 иен (примерно 12 долларов). Услуга появилась еще в период дефицита PS5, но интерес к ней не исчез даже после стабилизации поставок.
Ритейлер отмечает, что значительный скачок спроса произошел с выходом Monster Hunter Wilds — одной из ключевых игр для японского рынка. Несмотря на снижение интереса к аренде самих видеоигр, прокат консолей остается востребованным.
Популярность этой модели, похоже, заметили и в самой Sony. В марте компания объявила о запуске подобного сервиса в Великобритании в сотрудничестве с британским финтех-брендом Raylo. Там PS5 Slim с дисководом сдают в аренду за 12 фунтов стерлингов в месяц, а цифровую версию с двумя контроллерами — за 14 фунтов. Также доступна и модель PS5 Pro за 19 фунтов в месяц. Пользователи могут выбрать как помесячную оплату с возможностью отмены, так и фиксированные контракты на 12, 24 или 36 месяцев.
Raylo предлагает не только консоли, но и аксессуары — от DualSense до PlayStation VR2 и PlayStation Portal.
На фоне подорожания PS5 в ряде стран аренда становится доступной альтернативой для геймеров, не готовых вкладывать всю сумму сразу. Опыт Японии может стать ориентиром для запуска аналогичных моделей и в других регионах.
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