США підняли мита на сонячні батареї з Азії до 3521%

США посилюють тарифний тиск на країни Південно-Східної Азії, які займають ключове місце в ланцюжку постачань сонячних панелей.

Новий тарифний захід торкнеться більше 75% імпорту сонячних модулів у США, оскільки саме ці чотири країни були найбільшими постачальниками минулого року. 375,2% та 34,4%.

Рішення засноване на розслідуванні Міністерства торгівлі США, в ході якого розглядалася схема обходу китайських мит: передбачалося, що китайські виробники використовують фабрики в Південно-Східній Азії як транзитні пункти. Ці дії — частина широкої торгової кампанії адміністрації Трампа проти Китаю, яка вже викликала коливання на глобальних ринках.

Не всі американські гравці у сфері сонячної енергетики підтримують посилення тарифів. Хоча деякі місцеві виробники наполягали на захисті від демпінгу, розробники інфраструктурних проектів попереджають про зростання вартості будівництва та ризик гальмування «зеленого» переходу.

Підсумкове рішення щодо мит має прийняти Міжнародна торгова комісія США в червні.