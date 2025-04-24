США подняла пошлины на солнечные батареи из Азии до 3521%24.04.25
США усиливают тарифное давление на страны Юго-Восточной Азии, занимающие ключевое место в цепочке поставок солнечных панелей. Администрация Дональда Трампа объявила о резком увеличении пошлин на солнечные элементы из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама — в отдельных случаях до 3521%.
Новая тарифная мера затронет более 75% импорта солнечных модулей в США, поскольку именно эти четыре страны были крупнейшими поставщиками в прошлом году. Камбоджа, отказавшаяся участвовать в расследовании, получила максимальную пошлину — 3521%, фактически лишившись возможности конкурировать на американском рынке. Для Вьетнама, Таиланда и Малайзии пошлины составят соответственно до 395,9%, 375,2% и 34,4%.
Решение основано на расследовании Министерства торговли США, в ходе которого рассматривалась схема обхода китайских пошлин: предполагалось, что китайские производители используют фабрики в Юго-Восточной Азии как транзитные пункты. Эти действия — часть широкой торговой кампании администрации Трампа против Китая, которая уже вызвала колебания на глобальных рынках после недавней волны пошлин.
Не все американские игроки в сфере солнечной энергетики поддерживают ужесточение тарифов. Хотя некоторые местные производители настаивали на защите от демпинга, разработчики инфраструктурных проектов предупреждают о росте стоимости строительства и риске торможения «зелёного» перехода.
Итоговое решение по пошлинам должна принять Международная торговая комиссия США в июне. На фоне споров вокруг тарифов звучат и другие тревожные сигналы: даже такие компании, как Tesla и SpaceX, которых возглавляет соратник Трампа Илон Маск, выразили недовольство. Единственная отрада для технологического сектора — полупроводники пока остаются вне списка тарифных мер.
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