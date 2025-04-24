Ajax Media Player перевіряє оригінальність відео через цифровий підпис файлів

Ajax Systems анонсувала запуск функції захищеного експорту відео — нового інструмента для верифікації автентичності відеозаписів із систем відеоспостереження. Відтепер користувачі можуть завантажувати відео з цифровим підписом, що унеможливлює його підробку. Відсутність такого підпису автоматично свідчитиме про стороннє походження відео або втрату його цілісності.

Цифровий підпис додається до файлу під час експорту й підтверджує, що відео не було змінено. Перевірити його справжність можна за допомогою нової програми Ajax Media Player, створеної спеціально для цих цілей. Після відкриття відео плеєр автоматично визначає його статус: “Оригінал”, якщо запис автентичний, або “Пошкоджено”, якщо файл було змінено.

Крім перевірки цифрового підпису, плеєр дозволяє переглядати метадані — такі як ідентифікатор пристрою, роздільна здатність, тривалість запису. Доступні також базові функції керування переглядом: покадрове перемотування, масштабування, створення скріншотів.

Ajax Media Player працює на Windows та macOS і підтримує лише відеофайли у форматі .mp4, які були експортовані з додатків Ajax або через Ajax Cloud. Відео без цифрового підпису у цьому плеєрі не відтворюється.

Функція захищеного експорту доступна для камер, відеодзвінків і NVR Ajax. Для роботи необхідна прошивка не нижче таких версій:

NVR: 2.244

Камери: 2.309

Відеодзвінки: 2.228