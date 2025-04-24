Ajax Media Player проверяет оригинальность видео через цифровую подпись файлов

Ajax Systems анонсировала запуск функции защищенного экспорта видео – нового инструмента для верификации подлинности видеозаписей из систем видеонаблюдения. Теперь пользователи могут загружать видео с цифровой подписью, что делает невозможным его подделку. Отсутствие такой подписи будет автоматически свидетельствовать о постороннем происхождении видео или потере его целостности.

Цифровая подпись добавляется к файлу при экспорте и подтверждает, что видео не было изменено. Проверить его подлинность можно с помощью новой программы Ajax Media Player, созданной специально для этих целей. После открытия видео плеер автоматически определяет его статус: «Оригинал», если запись подлинна, или «Поврежден», если файл был изменен.

Помимо проверки цифровой подписи, проигрыватель позволяет просматривать метаданные — такие как идентификатор устройства, разрешение, продолжительность записи. Доступны также основные функции управления просмотром: покадровая перемотка, масштабирование, создание скриншотов.

Ajax Media Player работает на Windows и macOS и поддерживает только видеофайлы в формате .mp4, которые были экспортированы из приложений Ajax или через Ajax Cloud. Видео без цифровой подписи в этом проигрывателе не воспроизводится.

Функция защищенного экспорта доступна камерам, видеозвонкам и NVR Ajax. Для работы необходима прошивка не ниже следующих версий:

NVR: 2.244

Камеры: 2.309

Видеозвонки: 2.228