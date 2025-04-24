Додаток Резерв+ попередить про статус “у розшуку”24.04.25
Міністерство оборони України представило оновлення мобільного застосунку «Резерв+» до версії 1.6.0. Новий реліз запроваджує низку функцій, що дозволять військовозобов’язаним краще контролювати свій обліковий статус та оперативно реагувати на зміни.
За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, основним нововведенням стала система push-сповіщень — тепер користувач отримуватиме повідомлення, якщо в реєстрі «Оберіг» зміниться інформація про нього. Наприклад, якщо людину подали в розшук чи, навпаки, зняли з нього, про це стане відомо заздалегідь — ще до перевірки на блокпосту чи кордоні.
Також додаток дозволяє запитувати розширену інформацію з реєстру «Оберіг», яка не відображається у військово-обліковому документі — наприклад, відомості про місце роботи чи зафіксовані правопорушення. Подавати такий запит можна не частіше ніж раз на сім днів.
Крім цього, у «Резерв+» з’явилися нові категорії запитів на виправлення даних. Це дає змогу уникнути черг у ТЦК і дистанційно вносити зміни до реєстру.
Версія 1.6.0 вже доступна для завантаження в офіційних магазинах застосунків. У найближчих оновленнях Міноборони планує додати можливість оплати штрафів зі знижкою 50% без відвідування ТЦК, а також пояснення причин штрафу — з конкретною датою, номером та описом порушення. Очікується, що ця функція з’явиться влітку.
Раніше у «Резерв+» вже з’явилася можливість створювати електронні направлення на ВЛК із зазначенням точної дати проходження.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
У Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 однаково гарні дисплеї, великі акумулятори, є підтримка оновлень софту протягом 6 років. Розкажемо докладніше, чим ще вони цікаві.
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Додаток Резерв+ попередить про статус “у розшуку” війна додаток події в Україні
Крім того, у “Резерв+” з’явилися нові категорії запитів на виправлення даних. Це дозволяє уникнути черг до ТЦК
Adata SD 8.0 Express – перша карта пам’яті зі швидкістю зчитування до 1,6 ГБ/с ADATA карта пам'яті
Компанія Adata анонсувала карту пам’яті Premier Extreme SD 8.0 Express об’ємом 512 ГБ, яка відрізняється швидкостями читання до 1,6 ГБ/с та запису до 1,2 ГБ/с
Додаток Резерв+ попередить про статус “у розшуку”
Instagram отримає алгоритм ШІ, який визначатиме вік користувачів
Google Photos додасть функцію Ultra HDR навіть для старих фото
Смартфон Vivo X200 Ultra отримав Zeiss-оптику в камерах та 3,7-кратний оптичний зум
ViewSonic M1 Max – проектор з регулюванням корпусу на 360 градусів та живленням від павер банок
Ввічливість у спілкуванні з ChatGPT коштує OpenAI мільйони доларів
TSMC вироблятиме третину своїх передових чіпів у США
WhatsApp тестує функцію офлайн-перекладу повідомлень
Смартфон Infinix Note 50s 5G+ отримав ароматизований корпус
Укрпошта оновила застосунок. Що нового?