Додаток Резерв+ попередить про статус “у розшуку”

Міністерство оборони України представило оновлення мобільного застосунку «Резерв+» до версії 1.6.0. Новий реліз запроваджує низку функцій, що дозволять військовозобов’язаним краще контролювати свій обліковий статус та оперативно реагувати на зміни.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, основним нововведенням стала система push-сповіщень — тепер користувач отримуватиме повідомлення, якщо в реєстрі «Оберіг» зміниться інформація про нього. Наприклад, якщо людину подали в розшук чи, навпаки, зняли з нього, про це стане відомо заздалегідь — ще до перевірки на блокпосту чи кордоні.

Також додаток дозволяє запитувати розширену інформацію з реєстру «Оберіг», яка не відображається у військово-обліковому документі — наприклад, відомості про місце роботи чи зафіксовані правопорушення. Подавати такий запит можна не частіше ніж раз на сім днів.

Крім цього, у «Резерв+» з’явилися нові категорії запитів на виправлення даних. Це дає змогу уникнути черг у ТЦК і дистанційно вносити зміни до реєстру.

Версія 1.6.0 вже доступна для завантаження в офіційних магазинах застосунків. У найближчих оновленнях Міноборони планує додати можливість оплати штрафів зі знижкою 50% без відвідування ТЦК, а також пояснення причин штрафу — з конкретною датою, номером та описом порушення. Очікується, що ця функція з’явиться влітку.

Раніше у «Резерв+» вже з’явилася можливість створювати електронні направлення на ВЛК із зазначенням точної дати проходження.