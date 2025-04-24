Приложение Резерв+ предупредит о статусе «в розыске»

Министерство обороны Украины представило обновление мобильного приложения «Резерв+» до версии 1.6.0. Новый релиз вводит ряд функций, позволяющих военнообязанным лучше контролировать свой учетный статус и оперативно реагировать на изменения.

По словам заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко, основным нововведением стала система push-уведомлений — теперь пользователь будет получать уведомления, если в реестре «Оберег» изменится информация о нем. К примеру, если человека подали в розыск или, наоборот, сняли с него, об этом станет известно заранее — еще до проверки на блокпоста или границе.

Также приложение позволяет запрашивать расширенную информацию из реестра «Оберег», которая не отображается в военно-учетном документе, например, сведения о месте работы или зафиксированных правонарушениях. Подавать такой запрос можно не чаще раза в семь дней.

Кроме того, у «Резерв+» появились новые категории запросов на исправление данных. Это позволяет избежать очередей в ТЦК и дистанционно вносить изменения в реестр.

Версия 1.6.0 уже доступна для скачивания в официальных магазинах приложений. В ближайших обновлениях Минобороны планирует добавить возможность оплаты штрафов со скидкой 50% без посещения ТЦК, а также объяснение причин штрафа с конкретной датой, номером и описанием нарушения. Ожидается, что эта функция появится летом.

Ранее у «Резерв+» уже появилась возможность создавать электронные направления на ВЛК с указанием точной даты прохождения.