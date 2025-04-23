ViewSonic M1 Max – проектор з регулюванням корпусу на 360 градусів та живленням від павер банок23.04.25
Компанія ViewSonic анонсувала портативний проектор M1 Max – нову модель у лінійці M1, раніше відзначену премією iF Design Award. Пристрій працює на платформі Google TV, підтримує роздільну здатність Full HD і важить менше одного кілограма.
Проектор оснащений вбудованим акумулятором та підтримує живлення від зовнішніх акумуляторів через USB-C. Це робить його придатним для використання поза домом – наприклад, у поїздках, на природі або в приміщеннях без електропостачання.
Однією із ключових особливостей стала конструкція металевої підставки, яка обертається на 360 градусів. Вона не тільки дозволяє направляти зображення на будь-яку поверхню, але й автоматично вмикає пристрій під час відкриття, відкриваючи при цьому об’єктив.
ViewSonic M1 Max відтворює зображення з роздільною здатністю 1080p із застосуванням фірмової технології Cinema SuperColor+. Акустична система від Harman Kardon: вбудовані динаміки видають об’ємне і досить потужне звучання для перегляду фільмів без зовнішньої аудіосистеми.
Серед програмних можливостей доступ до сервісів Google TV, включаючи Netflix, Disney+, YouTube та інші стрімінгові платформи. Також передбачені модулі Wi-Fi та Bluetooth: користувачі можуть передавати зображення з телефону або підключати бездротові навушники.
Проектор автоматично налаштовує фокус і вирівнює зображення як по горизонталі, так і по вертикалі навіть при діагональній установці. Картинка діагоналлю до 100 дюймів формується лише за кілька секунд. Вихід на ринок запланований на квітень 2025 року в Європі та на травень – у країнах Азії.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
У Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 однаково гарні дисплеї, великі акумулятори, є підтримка оновлень софту протягом 6 років. Розкажемо докладніше, чим ще вони цікаві.
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
ViewSonic M1 Max – проектор з регулюванням корпусу на 360 градусів та живленням від павер банок ViewSonic проектор
ViewSonic M1 Max відтворює зображення з роздільною здатністю 1080p із застосуванням фірмової технології Cinema SuperColor. Акустична система – від Harman Kardon
Ввічливість у спілкуванні з ChatGPT коштує OpenAI мільйони доларів статистика штучний інтелект
Дослідження Washington Post у співпраці з Каліфорнійським університетом показало: створення одного електронного листа зі 100 слів потребує близько 0,14 кіловат-години енергії – цього вистачить, щоб живити 14 світлодіодних ламп
ViewSonic M1 Max – проектор з регулюванням корпусу на 360 градусів та живленням від павер банок
Ввічливість у спілкуванні з ChatGPT коштує OpenAI мільйони доларів
TSMC вироблятиме третину своїх передових чіпів у США
WhatsApp тестує функцію офлайн-перекладу повідомлень
Смартфон Infinix Note 50s 5G+ отримав ароматизований корпус
Укрпошта оновила застосунок. Що нового?
Redmi Monitor G Pro 27U – ігровий монітор з модним корпусом і матрицею яскравістю до 1600 ніт із частотою 320 Гц
Moto Book 60 – перший ноутбук компанії Motorola, він оснащений процесорами Intel Core 7/5, 14″ OLED
Nubia RedMagic 10 Air – ігровий смартфон з чіпом Snapdragon 8 Gen 3 та батареєю 6000 мАг
В Україні перенесли мільйонний телефонний номер через послугу MNP
ШІ Gemini може генерувати відео в 720p тривалістю до 8 секунд
Електромотоцикл Verge TS Pro встановив рекорд запасу ходу