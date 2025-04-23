ViewSonic M1 Max – проектор з регулюванням корпусу на 360 градусів та живленням від павер банок

Компанія ViewSonic анонсувала портативний проектор M1 Max – нову модель у лінійці M1, раніше відзначену премією iF Design Award. Пристрій працює на платформі Google TV, підтримує роздільну здатність Full HD і важить менше одного кілограма.

Проектор оснащений вбудованим акумулятором та підтримує живлення від зовнішніх акумуляторів через USB-C. Це робить його придатним для використання поза домом – наприклад, у поїздках, на природі або в приміщеннях без електропостачання.

Однією із ключових особливостей стала конструкція металевої підставки, яка обертається на 360 градусів. Вона не тільки дозволяє направляти зображення на будь-яку поверхню, але й автоматично вмикає пристрій під час відкриття, відкриваючи при цьому об’єктив.

ViewSonic M1 Max відтворює зображення з роздільною здатністю 1080p із застосуванням фірмової технології Cinema SuperColor+. Акустична система від Harman Kardon: вбудовані динаміки видають об’ємне і досить потужне звучання для перегляду фільмів без зовнішньої аудіосистеми.

Серед програмних можливостей доступ до сервісів Google TV, включаючи Netflix, Disney+, YouTube та інші стрімінгові платформи. Також передбачені модулі Wi-Fi та Bluetooth: користувачі можуть передавати зображення з телефону або підключати бездротові навушники.

Проектор автоматично налаштовує фокус і вирівнює зображення як по горизонталі, так і по вертикалі навіть при діагональній установці. Картинка діагоналлю до 100 дюймів формується лише за кілька секунд. Вихід на ринок запланований на квітень 2025 року в Європі та на травень – у країнах Азії.