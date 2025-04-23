ViewSonic M1 Max — проектор с регулировкой корпуса на 360 градусов и питанием от павер банок

Компания ViewSonic анонсировала портативный проектор M1 Max — новую модель в линейке M1, ранее отмеченной премией iF Design Award. Устройство работает на платформе Google TV, поддерживает разрешение Full HD и весит менее одного килограмма.

Проектор оснащён встроенным аккумулятором и поддерживает питание от внешних аккумуляторов через USB-C. Это делает его пригодным для использования вне дома — например, в поездках, на природе или в помещениях без электроснабжения.

Одной из ключевых особенностей стала конструкция металлической подставки, которая вращается на 360 градусов. Она не только позволяет направлять изображение на любую поверхность, но и автоматически включает устройство при открытии, открывая при этом объектив.

ViewSonic M1 Max воспроизводит изображение в разрешении 1080p с применением фирменной технологии Cinema SuperColor+. Акустическая система — от Harman Kardon: встроенные динамики выдают объёмное и достаточно мощное звучание для просмотра фильмов без внешней аудиосистемы.

Среди программных возможностей — доступ к сервисам Google TV, включая Netflix, Disney+, YouTube и другие стриминговые платформы. Также предусмотрены модули Wi-Fi и Bluetooth: пользователи могут передавать изображение с телефона или подключать беспроводные наушники.

Проектор автоматически настраивает фокус и выравнивает изображение как по горизонтали, так и по вертикали, даже при диагональной установке. Картинка диагональю до 100 дюймов формируется всего за несколько секунд. Выход на рынок запланирован на апрель 2025 года в Европе и на май — в странах Азии.