Adata SD 8.0 Express – перша карта пам’яті зі швидкістю зчитування до 1,6 ГБ/с24.04.25
Компанія Adata анонсувала карту пам’яті Premier Extreme SD 8.0 Express об’ємом 512 ГБ, яка відрізняється швидкостями читання до 1,6 ГБ/с і записи до 1,2 ГБ/с. NVMe SSD.
Формат SD Express був вперше представлений у 2018 році з релізом стандарту SD 7.0, однак перші реальні пристрої на його основі з’явилися тільки в 2025 році. на PCIe 4.0 x2 у рамках SD 8.0 можливий приріст до 4 ГБ/с.
Незважаючи на високі швидкості, реальне застосування SD Express поки обмежено. Класичний запис для відео U3/V30 все ще обмежений 30 МБ/с, і поки карти націлені переважно на професійну сферу: відеопродакшн і пристрої на зразок Nintendo Switch 2. архітектурі PCIe.
Карта отримала підтримку багатопоточності, вбудовану корекцію помилок LDPC ECC і пройшла випробування на стійкість до вологи, ударів, перепадів температур і статики. знизитися.
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