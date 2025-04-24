Adata SD 8.0 Express — перва карта памяти со скоростью считывания до 1,6 ГБ/с

Компания Adata анонсировала карту памяти Premier Extreme SD 8.0 Express объёмом 512 ГБ, которая отличается скоростями чтения до 1,6 ГБ/с и записи до 1,2 ГБ/с. Это делает её одной из самых быстрых SD-карт на рынке — показатели превышают UHS-I в 12 раз, в 4 раза быстрее, чем UHS-II, и опережают некоторые NVMe SSD.

Формат SD Express был впервые представлен в 2018 году с релизом стандарта SD 7.0, однако первые реальные устройства на его основе появились только в 2025 году. Как и твердотельные накопители, SD Express использует интерфейс PCIe и протокол NVMe. Уже на базовом уровне карты соответствуют скорости шины PCIe 3.1 x1 — до 985 МБ/с, а с переходом на PCIe 4.0 x2 в рамках SD 8.0 возможен прирост до 4 ГБ/с.

Несмотря на высокие скорости, реальное применение SD Express пока ограничено. Классическая запись для видео U3/V30 всё ещё ограничена 30 МБ/с, и пока карты нацелены преимущественно на профессиональную сферу: видеопродакшн и устройства вроде Nintendo Switch 2. Индустрия смартфонов в целом отказалась от поддержки расширяемой памяти — интеграция SD Express потребовала бы дополнительных слотов и жертв в архитектуре PCIe.

Карта получила поддержку многопоточности, встроенную коррекцию ошибок LDPC ECC и прошла испытания на устойчивость к влаге, ударам, перепадам температур и статике. Тем не менее, массовому распространению мешает цена — около $0,25 за гигабайт против $0,05–0,06 у SSD. Но с учётом использования той же NAND-флеш-памяти, со временем стоимость SD Express может снизиться.