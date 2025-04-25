З’ясувалося, що термогель Gigabyte GeForce RTX 5080 може витікати при вертикальній установці відеокарти

З’явилася перша скарга на термоінтерфейс, який Gigabyte використовує у своїх топових відеокартах GeForce RTX 5080 і RTX 5090 серії Aorus Master.

За словами користувача, карта Gigabyte RTX 5080 Aorus Master пропрацювала в такому режимі близько місяця – по дві години на день в World of Warcraft. тяжкості почав стікати, що не тільки може погіршити теплопередачу, а й потенційно загрожує забрудненням роз’єму PCIe або коротким замиканням.

Gigabyte позиціонує термогель як рішення “серверного класу”, стійке до високих температур і розраховане на тривалу експлуатацію.

Повідомляється, що аналогічний гель використовується і в Gigabyte RTX 5090 Aorus Master, де він у великих об’ємах наноситься на чіпи пам’яті та VRM.

Офіційна реакція виробника поки що відсутня, але дистриб’ютор уже повідомив, що веде переговори з Gigabyte.

На цьому етапі це одиничний випадок, але він підкреслює важливість тестування нових технічних рішень у реальних умовах використання, особливо при роботі з потужними відеокартами та нетиповими конфігураціями.