Выяснилось что термогель Gigabyte GeForce RTX 5080 может вытекать при вертикальной установке видеокарты25.04.25
Появилась первая жалоба на термоинтерфейс, который Gigabyte использует в своих топовых видеокартах GeForce RTX 5080 и RTX 5090 серии Aorus Master. Пострадавший — пользователь из Южной Кореи, который сообщил, что специальный термогель серверного класса, применяемый вместо привычных термопрокладок, начал вытекать и расползаться вплотную к разъёму PCIe.
По словам пользователя, карта Gigabyte RTX 5080 Aorus Master проработала в таком режиме около месяца — по два часа в день в World of Warcraft. При этом видеокарта была установлена вертикально через райзер, что, по всей видимости, и стало критическим фактором. Вертикальное расположение оказалось неудачным: гель под действием силы тяжести начал стекать, что не только может ухудшить теплопередачу, но и потенциально угрожает загрязнением разъёма PCIe или коротким замыканием.
Gigabyte позиционирует термогель как решение «серверного класса», устойчивое к высоким температурам и рассчитанное на длительную эксплуатацию. Однако текущий случай ставит под сомнение совместимость таких решений с пользовательским сегментом — особенно с учётом разнообразия форм-факторов корпусов и способов монтажа.
Сообщается, что аналогичный гель используется и в Gigabyte RTX 5090 Aorus Master, где он в больших объёмах наносится на чипы памяти и VRM. После демонтажа кулера остаются значительные следы геля, что лишь подтверждает опасения о его избытке.
Официальная реакция производителя пока отсутствует, но дистрибьютор уже сообщил, что ведёт переговоры с Gigabyte. Не исключено, что в будущем компания предложит замену термоинтерфейса или ограничит рекомендации по вертикальной установке.
На данном этапе это единичный случай, но он подчёркивает важность тестирования новых технических решений в реальных условиях использования, особенно при работе с мощными видеокартами и нетипичными конфигурациями.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
У Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 одинаково хорошие дисплеи, емкие аккумуляторы, есть поддержка обновлений софта в течение 6 лет. Расскажем подробнее чем еще они интересны
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Выяснилось что термогель Gigabyte GeForce RTX 5080 может вытекать при вертикальной установке видеокарты Gigabyte видеокарта
Появилась первая жалоба на термоинтерфейс, который Gigabyte использует в своих топовых видеокартах GeForce RTX 5080 и RTX 5090 серии Aorus Master
Instagram Edits — новое приложение для редактирования видео Instagram приложения
Meta представила приложение Edits, предназначенное для создания и редактирования видео специально под Instagram
Выяснилось что термогель Gigabyte GeForce RTX 5080 может вытекать при вертикальной установке видеокарты
Instagram Edits — новое приложение для редактирования видео
Прокат Sony PlayStation 5 неожиданно популярен в Японии
OpenAI купит браузер Chrome, если Google заставят его продать
Intel сократит еще более 20 тысяч сотрудников
США подняла пошлины на солнечные батареи из Азии до 3521%
Приложение Резерв+ предупредит о статусе «в розыске»
Google Photos добавит функцию Ultra HDR даже для старых фото
Смартфон Vivo X200 Ultra получил Zeiss-оптику в камерах и 3,7-кратный оптический зум
ViewSonic M1 Max — проектор с регулировкой корпуса на 360 градусов и питанием от павер банок
Вежливость в общении с ChatGPT стоит OpenAI миллионы долларов