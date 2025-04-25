Выяснилось что термогель Gigabyte GeForce RTX 5080 может вытекать при вертикальной установке видеокарты

Появилась первая жалоба на термоинтерфейс, который Gigabyte использует в своих топовых видеокартах GeForce RTX 5080 и RTX 5090 серии Aorus Master. Пострадавший — пользователь из Южной Кореи, который сообщил, что специальный термогель серверного класса, применяемый вместо привычных термопрокладок, начал вытекать и расползаться вплотную к разъёму PCIe.

По словам пользователя, карта Gigabyte RTX 5080 Aorus Master проработала в таком режиме около месяца — по два часа в день в World of Warcraft. При этом видеокарта была установлена вертикально через райзер, что, по всей видимости, и стало критическим фактором. Вертикальное расположение оказалось неудачным: гель под действием силы тяжести начал стекать, что не только может ухудшить теплопередачу, но и потенциально угрожает загрязнением разъёма PCIe или коротким замыканием.

Gigabyte позиционирует термогель как решение «серверного класса», устойчивое к высоким температурам и рассчитанное на длительную эксплуатацию. Однако текущий случай ставит под сомнение совместимость таких решений с пользовательским сегментом — особенно с учётом разнообразия форм-факторов корпусов и способов монтажа.

Сообщается, что аналогичный гель используется и в Gigabyte RTX 5090 Aorus Master, где он в больших объёмах наносится на чипы памяти и VRM. После демонтажа кулера остаются значительные следы геля, что лишь подтверждает опасения о его избытке.

Официальная реакция производителя пока отсутствует, но дистрибьютор уже сообщил, что ведёт переговоры с Gigabyte. Не исключено, что в будущем компания предложит замену термоинтерфейса или ограничит рекомендации по вертикальной установке.

На данном этапе это единичный случай, но он подчёркивает важность тестирования новых технических решений в реальных условиях использования, особенно при работе с мощными видеокартами и нетипичными конфигурациями.