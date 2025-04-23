Ввічливість у спілкуванні з ChatGPT коштує OpenAI мільйони доларів

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив у соцмережі X, що обробка ввічливих звернень типу “будь ласка” та “дякую” обходиться компанії в додаткові десятки мільйонів доларів США. Про це повідомляє видання Futurism.

Незважаючи на те, що для багатьох така манера спілкування з чат-ботом може здатися зайвою, деякі фахівці в галузі штучного інтелекту вважають її цілком виправданою. Зокрема, менеджер з дизайну Microsoft Куртіс Біверс зазначає: дотримання етикету допомагає отримувати більш корисні відповіді.

Наприкінці 2024 року в США провели опитування, яке показало: 67% респондентів дотримуються ввічливості у зверненнях до ботів. Більше половини з них (55%) робить це на переконання, що так правильно, ще 12% – щоб заспокоїти алгоритм на випадок повстання ІІ.

І хоча до радикальних змін у сфері штучного інтелекту, на думку багатьох експертів, ще далеко, поведінка користувачів має відчутні наслідки — зокрема, екологічні.

Так, дослідження Washington Post у співпраці з Каліфорнійським університетом показало: створення одного електронного листа зі 100 слів потребує близько 0,14 кіловат-години енергії – цього вистачить, щоб живити 14 світлодіодних ламп протягом години. Якщо користувач генерує один лист щотижня, за рік це вже 7,5 кіловат-годин.

Тим часом дата-центри, на яких працюють чат-боти, нині споживають близько 2% світової електроенергії — і цей показник продовжує зростати.