Вежливость в общении с ChatGPT стоит OpenAI миллионы долларов

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил в соцсети X, что обработка вежливых обращений типа «пожалуйста» и «спасибо» обходится компании в дополнительные десятки миллионов долларов США. Об этом сообщает издание Futurism.

Несмотря на то, что для многих такая манера общения с чат-ботом может показаться лишней, некоторые специалисты в области искусственного интеллекта считают ее вполне оправданной. В частности, менеджер по дизайну в Microsoft Куртис Биверс отмечает: соблюдение этикета помогает получать более полезные ответы.

В конце 2024 года в США провели опрос, который показал: 67% респондентов придерживаются вежливости в обращениях к ботам. Более половины из них (55%) делает это по убеждению, что так правильно, еще 12% – чтобы успокоить алгоритм на случай восстания ИИ.

И хотя до радикальных изменений в сфере искусственного интеллекта, по мнению многих экспертов, еще далеко, поведение пользователей уже имеет ощутимые последствия — в частности, экологические.

Так, исследование Washington Post в сотрудничестве с Калифорнийским университетом показало: создание одного электронного письма из 100 слов требует около 0,14 киловатт-часа энергии — этого хватит, чтобы питать 14 светодиодных ламп в течение часа. Если пользователь генерирует одно письмо еженедельно, за год это уже 7,5 киловатт-часов.

Между тем, дата-центры, на которых работают чат-боты, в настоящее время потребляют около 2% мировой электроэнергии — и этот показатель продолжает расти.