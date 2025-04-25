Intel скоротить ще понад 20 тисяч співробітників

Корпорація Intel, за даними Bloomberg, готує масштабне скорочення штату – понад 20% персоналу, що може торкнутися понад 20 тисяч співробітників. Це найбільша хвиля звільнень в історії компанії та частина стратегічного плану реструктуризації, ініційованого новим генеральним директором Ліп-Бу Таном.

На кінець 2024 року в Intel працювало близько 109 тисяч людей. Згідно з інсайдерською інформацією, офіційне оголошення про скорочення очікується цього тижня, ймовірно, одночасно з публікацією квартального звіту про фінансові результати.

Ліп-Бу Тан, який обійняв посаду голови Intel лише минулого місяця, має намір кардинально змінити структуру корпорації. Його план передбачає ліквідацію зайвої управлінської ланки, усунення дублюючих ролей та повернення до інженерної культури як головного пріоритету. Мета — спростити бізнес-процеси та сфокусуватися на ключових технологічних напрямках після багаторічної кризи, зокрема відставання від конкурентів у сфері виробництва чіпів.

Це вже друга хвиля масових скорочень за два роки: у 2024 році Intel звільнила близько 15 тисяч осіб, переважно з адміністративних та комерційних підрозділів. Цього разу, на думку аналітиків, під загрозою можуть опинитися і технічні фахівці, включаючи інженерів, хоча офіційно ця інформація поки що не підтверджена.

Спостерігачі очікують, що наступний звіт про прибутки та збитки може підтвердити необхідність таких радикальних кроків. На тлі посилення конкуренції з боку AMD, Nvidia та азіатських виробників чіпів, а також падіння попиту на ПК, Intel змушена проводити масштабну трансформацію.