Intel сократит еще более 20 тысяч сотрудников25.04.25
Корпорация Intel, по данным Bloomberg, готовит масштабное сокращение штата — свыше 20% персонала, что может затронуть более 20 тысяч сотрудников. Это крупнейшая волна увольнений в истории компании и часть стратегического плана реструктуризации, инициированного новым генеральным директором Лип-Бу Таном.
На конец 2024 года в Intel работало около 109 тысяч человек. Согласно инсайдерской информации, официальное объявление о сокращениях ожидается на этой неделе — предположительно, одновременно с публикацией квартального отчёта о финансовых результатах.
Лип-Бу Тан, занявший пост главы Intel лишь в прошлом месяце, намерен кардинально изменить структуру корпорации. Его план предполагает ликвидацию лишнего управленческого звена, устранение дублирующих ролей и возврат к инженерной культуре как главному приоритету. Цель — упростить бизнес-процессы и сфокусироваться на ключевых технологических направлениях после многолетнего кризиса, в том числе отставания от конкурентов в сфере производства чипов.
Это уже вторая волна массовых сокращений за два года: в 2024 году Intel уволила около 15 тысяч человек, в основном из административных и коммерческих подразделений. В этот раз, по мнению аналитиков, под угрозой могут оказаться и технические специалисты, включая инженеров, хотя официально эта информация пока не подтверждена.
Наблюдатели ожидают, что грядущий отчёт о прибылях и убытках может подтвердить необходимость столь радикальных шагов. На фоне усиливающейся конкуренции со стороны AMD, Nvidia и азиатских производителей чипов, а также падения спроса на ПК, Intel вынуждена проводить масштабную трансформацию.
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