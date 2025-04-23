Смартфон Vivo X200 Ultra отримав Zeiss-оптику в камерах та 3,7-кратний оптичний зум23.04.25
Компанія Vivo анонсувала новий флагман X200 Ultra, який покликаний скласти конкуренцію пристроям високого класу, особливо в галузі мобільної фотографії та відеозапису.
Головним елементом смартфона стала камера, розроблена у партнерстві із Zeiss.
- основна камера з роздільною здатністю 50 Мп і світлосилою f/1,69, заснована на сенсорі Sony LYT-818 формату 1/1,28 дюйма з оптичною стабілізацією;
- ширококутний модуль з такою самою роздільною здатністю та аналогічним сенсором;
- перископічна камера на 200 Мпікс з діафрагмою f/2,27, сенсором Samsung HP9 розміром 1/1,4″ та підтримкою OIS;
- фронтальна камера – 50 Мп, f/2,45.
Модель підтримує 3,7-кратний оптичний та понад 100-кратний цифровий зум. Для відеозйомки доступні формати 8K/30 fps, 4K/60 fps з 10-бітним LOG та 4K/120 fps.
Для фотозйомки можна підключати змінну оптику та зовнішній акумулятор ємністю 2300 мАч через USB-C. На корпусі передбачено спеціальну кнопку для запуску камери.
Технічні характеристики vivo X200 Ultra:
- дисплей: 6,82 дюйми, AMOLED, роздільна здатність 3168×1440 (510 ppi), частота від 1 до 120 Гц, ШІМ 2160 Гц, яскравість до Vi, Vision;
- процесор: Snapdragon 8 Elite;
- пам’ять: 12 або 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X і від 256 до 1024 ГБ ПЗУ UFS 4.1;
- батарея: 6000 мАг, провідна зарядка 90 Вт, бездротова – 40 Вт;
- ОС: OriginOS 5 на базі Android 15;
- інтерфейси та мережі: USB 3.2 Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo;
- розміри та вага: 163,14×76,76×8,69 мм, 229 грамів.
Пристрій також оснащений стереодинаміками, вбудованим в екран ультразвуковим сканером відбитків пальців та захистом від води та пилу за стандартами IP68 та IP69. Смартфон надійде у продаж у трьох кольорах: бордовому, сірому та чорному. Офіційний старт продажів заплановано на 25 квітня.
Ціни на Vivo X200 Ultra:
- 12+256 ГБ – близько $890;
- 16+512 ГБ – приблизно $960;
- 16+1024 ГБ з підтримкою супутникового зв’язку — $1100;
- 16+1024 ГБ у комплекті з набором для фотографів — $1330.
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