Смартфон Vivo X200 Ultra получил Zeiss-оптику в камерах и 3,7-кратный оптический зум23.04.25
Компания Vivo анонсировала новый флагман X200 Ultra, который призван составить конкуренцию устройствам высокого класса, особенно в области мобильной фотографии и видеозаписи.
Главным элементом смартфона стала камера, разработанная в партнёрстве с Zeiss. В конфигурацию входят:
- основная камера с разрешением 50 Мп и светосилой f/1,69, основанная на сенсоре Sony LYT-818 формата 1/1,28 дюйма с оптической стабилизацией;
- широкоугольный модуль с таким же разрешением и аналогичным сенсором;
- перископическая камера на 200 Мпикс с диафрагмой f/2,27, сенсором Samsung HP9 размером 1/1,4″ и поддержкой OIS;
- фронтальная камера — 50 Мп, f/2,45.
Модель поддерживает 3,7-кратный оптический и свыше 100-кратный цифровой зум. Для видеосъёмки доступны форматы 8K/30 fps, 4K/60 fps с 10-битным LOG и 4K/120 fps.
Для фотосъёмки можно подключать сменную оптику и внешний аккумулятор ёмкостью 2300 мАч через USB-C. На корпусе предусмотрена специальная кнопка для запуска камеры.
Технические характеристики vivo X200 Ultra:
- дисплей: 6,82 дюйма, AMOLED, разрешение 3168×1440 (510 ppi), частота от 1 до 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, яркость до 4500 нит, поддержка HDR Vivid и Dolby Vision;
- процессор: Snapdragon 8 Elite;
- память: 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и от 256 до 1024 ГБ ПЗУ UFS 4.1;
- батарея: 6000 мАч, проводная зарядка 90 Вт, беспроводная — 40 Вт;
- ОС: OriginOS 5 на базе Android 15;
- интерфейсы и сети: USB 3.2 Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo;
- размеры и вес: 163,14×76,76×8,69 мм, 229 граммов.
Устройство также оснащено стереодинамиками, встроенным в экран ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Смартфон поступит в продажу в трёх цветах: бордовом, сером и чёрном. Официальный старт продаж намечен на 25 апреля.
Цены на Vivo X200 Ultra:
- 12+256 ГБ — около $890;
- 16+512 ГБ — примерно $960;
- 16+1024 ГБ с поддержкой спутниковой связи — $1100;
- 16+1024 ГБ в комплекте с набором для фотографов — $1330.
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