Смартфон Vivo X200 Ultra получил Zeiss-оптику в камерах и 3,7-кратный оптический зум

Компания Vivo анонсировала новый флагман X200 Ultra, который призван составить конкуренцию устройствам высокого класса, особенно в области мобильной фотографии и видеозаписи.

Главным элементом смартфона стала камера, разработанная в партнёрстве с Zeiss. В конфигурацию входят:

основная камера с разрешением 50 Мп и светосилой f/1,69, основанная на сенсоре Sony LYT-818 формата 1/1,28 дюйма с оптической стабилизацией;

широкоугольный модуль с таким же разрешением и аналогичным сенсором;

перископическая камера на 200 Мпикс с диафрагмой f/2,27, сенсором Samsung HP9 размером 1/1,4″ и поддержкой OIS;

фронтальная камера — 50 Мп, f/2,45.

Модель поддерживает 3,7-кратный оптический и свыше 100-кратный цифровой зум. Для видеосъёмки доступны форматы 8K/30 fps, 4K/60 fps с 10-битным LOG и 4K/120 fps.

Для фотосъёмки можно подключать сменную оптику и внешний аккумулятор ёмкостью 2300 мАч через USB-C. На корпусе предусмотрена специальная кнопка для запуска камеры.

Технические характеристики vivo X200 Ultra:

дисплей: 6,82 дюйма, AMOLED, разрешение 3168×1440 (510 ppi), частота от 1 до 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, яркость до 4500 нит, поддержка HDR Vivid и Dolby Vision;

процессор: Snapdragon 8 Elite;

память: 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и от 256 до 1024 ГБ ПЗУ UFS 4.1;

батарея: 6000 мАч, проводная зарядка 90 Вт, беспроводная — 40 Вт;

ОС: OriginOS 5 на базе Android 15;

интерфейсы и сети: USB 3.2 Type-C, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo;

размеры и вес: 163,14×76,76×8,69 мм, 229 граммов.

Устройство также оснащено стереодинамиками, встроенным в экран ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Смартфон поступит в продажу в трёх цветах: бордовом, сером и чёрном. Официальный старт продаж намечен на 25 апреля.

Цены на Vivo X200 Ultra:

12+256 ГБ — около $890;

16+512 ГБ — примерно $960;

16+1024 ГБ с поддержкой спутниковой связи — $1100;

16+1024 ГБ в комплекте с набором для фотографов — $1330.