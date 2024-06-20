Министерство финансов США ввело вторичные санкции в отношении 16 китайских компаний, включая Beijing Deepcool Industries, производителя корпусов для ПК, блоков питания и систем охлаждения.

Санкции связаны с сотрудничеством DeepCool с российскими фирмами «Новый Ай Ти Проект» (3Logic Group) и «Таском», уже находящимися в санкционном списке США.

DeepCool обвиняется в поставке товаров двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.

Эти санкции серьезно повлияют на деятельность DeepCool в США. Компания представила новые продукты на выставке Computex 2024, но продавать их в США она не сможет. Американское подразделение DeepCool будет вынуждено прекратить почти все операции в стране.

В настоящее время продукцию DeepCool можно приобрести на платформах Amazon, MicroCenter и Newegg, однако неизвестно, как долго это будет продолжаться и как санкции повлияют на способность компании предоставлять послепродажную поддержку.