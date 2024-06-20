США внесла Deepcool в санкционный список компаний20.06.24
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Статьи & тесты
17.06.24
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
1570
Пока что Android Auto это по большей части про комфорт и безопасность использования данных со смартфона во время вождения. Но может ли развлекательная система авто стать более полезной?
17.06.24 | 05.55
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
14.06.24 | 05.03
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
10.06.24 | 06.10
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
03.06.24 | 05.02
Топ защищенных смартфонов 2024 года
27.05.24 | 05.29
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
20.05.24 | 05.01
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
17.05.24 | 05.02
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
13.05.24 | 04.44
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
10.05.24 | 05.13
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
06.05.24 | 05.14
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
03.05.24 | 05.11
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
29.04.24 | 05.01
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
26.04.24 | 05.40
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
22.04.24 | 06.05
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
17.04.24 | 05.11
Вселенная Fallout в 2024 году: от игр к сериалу
Новости
20.06.24 | 08.06
США внесла Deepcool в санкционный список компанийDeepcool США
Министерство финансов США ввело вторичные санкции в отношении 16 китайских компаний, включая Beijing Deepcool Industries, производителя корпусов для ПК, блоков питания и систем охлаждения
19.06.24 | 18.20
Смартфон OPPO F27 Pro+ получил чип MediaTek Dimensity 7050 и защиту IP69MediaTek Oppo защита смартфон
OPPO F27 Pro+ оснащен 6.7-дюймовым FHD+ AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Основная камера имеет разрешение 64 МП + 2 МП, а фронтальная камера — 8 Мпикс
20.06.24 | 08.06
США внесла Deepcool в санкционный список компаний
19.06.24 | 16.10
Рюкзак ASUS ROG Archer ErgoAir BP3800 объемом 40 л рассчитан на 18-дюймовые ноутбуки
19.06.24 | 15.05
Представлена серия смартфонов Oppo Reno 12: OLED-дисплеи 120 Гц и MediaTek Dimensity 7300
19.06.24 | 12.08
Посмотреть документальный фильм S.T.A.L.K.E.R. «ЭПИЗОДЫ: Тень Чернобыля» уже можно на Киевстар ТВ
19.06.24 | 10.01
Бюджетный смартфон Honor X6b оснащен экраном 90 Гц, чипом MediaTek Helio G85 и батареей 5200 мАч
19.06.24 | 09.07
Украина начала процедуру вступления в единую роуминговую зону
18.06.24 | 18.12
Bluetooth-колонка Edifier M125 c автономностью до 13 часов стоит $23
18.06.24 | 16.01
США усилит санкции и ограничит доступ Китая к чипам GAA и памяти HBM
18.06.24 | 14.20