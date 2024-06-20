США внесли Deepcool до списку санкційних компаній

Міністерство фінансів США наклало вторинні санкції на 16 китайських компаній, у тому числі Beijing Deepcool Industries, виробника корпусів для ПК, блоків живлення та систем охолодження.

Санкції пов’язані зі співпрацею DeepCool з російськими фірмами New IT Project (3Logic Group) і Taskom, які вже є в списку санкцій США.

DeepCool звинувачують у постачанні товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях.

Ці санкції серйозно вплинуть на діяльність DeepCool у США. Компанія представила новинки на виставці Computex 2024, але не зможе продавати їх у США. Американський підрозділ DeepCool буде змушений припинити майже всі операції в країні.

Продукти DeepCool наразі доступні для покупки на Amazon, MicroCenter і Newegg, але незрозуміло, як довго це триватиме і як санкції вплинуть на здатність компанії надавати післяпродажну підтримку.