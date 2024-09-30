Беспроводные наушники Nothing Ear (open) с автономностью до 30 часов стоят $15030.09.24
Компания Nothing готовится выпустить новые беспроводные наушники Ear (open). Модель отличается полупрозрачным дизайном и открытой конструкцией с вращающимися вокруг ушей крючками. Эти наушники не оснащены функцией активного шумоподавления, так как ориентированы на тех, кто предпочитает сохранять осведомленность о происходящем вокруг.
Nothing Ear (open) оборудованы динамиками, расположенными вне уха, и системой трехточечной балансировки с силиконовыми крючками. Для предотвращения утечки звука и повышения конфиденциальности разработана система Sound Seal с направленными динамиками. В наушниках установлены 14,2-миллиметровые динамики с титановым покрытием, а подключение осуществляется через Bluetooth 5.3, с поддержкой одновременной работы с двумя устройствами.
Каждый наушник весит 8,1 грамма и защищён от пыли и влаги по стандарту IP54. Встроенные аккумуляторы на 64 мАч обеспечивают до 8 часов автономной работы, а чехол с батареей на 635 мАч увеличивает время работы до 30 часов. Зарядка происходит через разъём USB-C, беспроводная зарядка не предусмотрена.
Управление наушниками возможно через приложение Nothing X, которое позволяет настраивать эквалайзер, элементы управления и обновлять прошивку. Также поддерживается функция Find My, режим низкой задержки для игр и встроенное подключение ChatGPT (для использования необходим телефон Nothing).
Наушники Nothing Ear (open) доступны в белом цвете по цене $149/€149/£129. Предзаказы уже открыты, а старт продаж намечен на 1 октября.
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Беспроводные наушники Nothing Ear (open) с автономностью до 30 часов стоят $150Bluetooth наушники
Nothing Ear (open) оборудованы динамиками, расположенными вне уха, и системой трехточечной балансировки с силиконовыми крючками
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Статья подготовлена на основе экспертного мнения специалистов компании PQ.Hosting, которая специализируется на предоставлении услуг аренды VPS/VDS-хостинга под руководством Ивана Некулицы (Ivan Neculiti).