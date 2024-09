Бездротові навушники Nothing Ear (open) з автономністю до 30 годин коштують $150

Компанія Nothing готується випустити нові бездротові навушники Ear (open). Модель відрізняється напівпрозорим дизайном і відкритою конструкцією з гачками, що обертаються навколо вух. Ці навушники не оснащені функцією активного шумоподавлення, тому що орієнтовані на тих, хто воліє зберігати поінформованість про те, що відбувається навколо.

Nothing Ear (open) обладнані динаміками, розташованими поза вухом, та системою триточкового балансування з силіконовими гачками. Для запобігання витоку звуку та підвищення конфіденційності розроблено систему Sound Seal із спрямованими динаміками. У навушниках встановлені 14,2-міліметрові динаміки з титановим покриттям, а підключення здійснюється через Bluetooth 5.3, за допомогою одночасної роботи з двома пристроями.

Кожен навушник важить 8,1 грама та захищений від пилу та вологи за стандартом IP54. Вбудовані акумулятори на 64 мАч забезпечують до 8 годин автономної роботи, а чохол із батареєю на 635 мАч збільшує час роботи до 30 годин. Заряджання відбувається через роз’єм USB-C, бездротова зарядка не передбачена.

Керування навушниками можливе через програму Nothing X, яка дозволяє налаштовувати еквалайзер, елементи керування та оновлювати прошивку. Також підтримується функція Find My, режим низької затримки ігор та вбудоване підключення ChatGPT (для використання необхідний телефон Nothing).

Навушники Nothing Ear (open) доступні у білому кольорі за ціною $149/€149/£129. Замовлення вже відкрито, а старт продажів намічено на 1 жовтня.