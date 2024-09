Acer представила ноутбуки Swift AI, TravelMate P6 и Nitro V на новых процессорах Intel, AMD и Qualcomm

Компания Acer анонсировала шесть новых моделей ноутбуков, включая сверхлегкий TravelMate P6 14 AI, Swift 16 AI и игровые модели Nitro V. Эти устройства оснащены новейшими процессорами Intel Core Ultra 200V, AMD Ryzen AI 300 и Snapdragon X Plus.

Acer TravelMate P6 14 AI

Acer TravelMate P6 14 AI является сверхлегким ноутбуком, весом менее 1 кг, и работает на базе процессоров Intel Core Ultra 200V. Его 14-дюймовый IPS-экран доступен в разрешениях 2880×1800 и 1920×1200 (сенсорный), имеет яркость 400 нит и покрытие 100% sRGB. Оперативная память LPDDR5X достигает до 32 ГБ, а твердотельный накопитель — до 1 ТБ PCIe 4.0.

Acer QuickPanel автоматически запускается, когда камера активирована, поэтому можно быстро настроить камеру и микрофон. Acer PurifiedView 2.0 обеспечивает плавную трансляцию во время видеоконференций, оптимизируя энергопотребление через NPU. Portrait Refinement, Gentle Lighting и Super Sharp, могут улучшить внешность и освещение. с помощью тройного массива микрофонов Acer PurifiedVoice 2.0 уменьшит шум и улучшит голос.

Батарея на 65 Вт-ч обеспечивает до 14 часов автономной работы. Среди инноваций Acer TravelMate P6 14 AI — поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также порты USB 4 Type-C, Thunderbolt 4 и HDMI 2.1. Интеллектуальные функции ноутбука, такие как Acer Experience Zone и Acer Assist, интегрируют возможности ИИ для улучшения продуктивности и обработки данных. Acer TravelMate P6 14 AI будет доступен в январе 2025 года по цене от $1499,99 (€1349).

Acer Swift 14 AI и Swift 16 AI

Ноутбуки Acer Swift 14 AI и Swift 16 AI получили премиальные функции, отметку Copilot+ PC и новейшие процессоры Intel Core Ultra 200V Lunar Lake. В этих устройствах акцент сделан на интеграции ИИ, безопасности и удобстве. Системы защиты обеспечиваются через Windows Hello, с возможностью входа по отпечатку пальца или распознаванию лица с помощью 1440p QHD IR веб-камеры. Датчик приближения автоматически блокирует экран, если пользователь покидает рабочее место, а динамическая радужная пиктограмма на алюминиевой крышке и индикатор ИИ на сенсорной панели добавляют эстетический и функциональный акцент.

Ноутбуки оборудованы OLED-экранами с частотой обновления 90 Гц и сертификацией HDR TrueBlack 500. Swift 14 AI доступен с 14-дюймовыми OLED-экранами с разрешением 3K или 2K, в то время как Swift 16 AI оснащен 16-дюймовыми дисплеями с разрешением 3K OLED, с возможностью выбора между сенсорным и обычным IPS-дисплеем.

Оба ноутбука поддерживают до 32 ГБ встроенной в процессор оперативной памяти LPDDR5X-8448 и до 2 ТБ SSD PCIe Gen 4 NVMe. Подключение осуществляется через Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а для подключения периферии доступны порты HDMI 2.1 и USB Type-C с Thunderbolt 4. Acer Swift 14 AI может обеспечить до 29 часов автономной работы благодаря мощной батарее и энергоэффективности Intel.

Acer Swift 14 AI на новых процессорах Intel будет доступен в сентябре по цене от $1199,99 (€1199). Acer Swift 16 AI поступит в октябре за $1199,99 и в декабре в Европе за €1299.

Acer Swift Go 14 AI

Acer представила новую модель ноутбуков Swift Go 14 AI с процессорами Qualcomm Snapdragon X Plus SFG14-01. Эти устройства оснащены 8-ядерными процессорами с тактовой частотой до 3,4 ГГц и поддержкой встроенного процессора Qualcomm Hexagon NPU, что позволяет достигать высокой производительности и энергоэффективности. Swift Go 14 AI обеспечивают до 28 часов автономной работы, что делает их лидерами по этому показателю.

Ноутбуки оснащены дисплеями IPS с диагональю 14,5 дюймов и разрешением 2560×1600 пикселей, частота обновления составляет 120 Гц, а поддержка 100% цветовой гаммы sRGB делает их отличным выбором для визуальных задач. Для удобства пользователей предусмотрены двойные динамики с поддержкой DTS Ultra, ИК-камера 1440p с затвором конфиденциальности, а также различные порты, включая USB 4.0 Type-C и Wi-Fi 7.

Swift Go 14 AI появятся в продаже в сентябре 2024 года с ценой от $999,99.

Acer Swift 14 AI

Ноутбук Acer Swift 14 AI с процессорами AMD Ryzen AI 300 Strix Point выделяется впечатляющей автономностью до 27 часов работы. В максимальной конфигурации устройство оснащено процессором AMD Ryzen AI 9 365 и поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также SSD-накопители до 2 ТБ NVMe PCIe Gen 4. Экран у этого ноутбука — 14-дюймовый OLED с разрешением 2880×1800, сертификацией VESA DisplayHDR TrueBlack 500, максимальной яркостью 500 нит и контрастностью 1 000 000:1. Также доступны варианты с IPS-дисплеями частотой 120 Гц, сенсорными или без сенсора.

Ноутбук поддерживает технологии DTS Ultra для улучшенного звука и оснащен ИК-камерой 1440p QHD с поддержкой HDR. В плане подключения имеются Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два порта USB Type-C (с USB4 и поддержкой зарядки), два порта USB Type-A 3.2 и HDMI 2.1. Swift 14 AI с AMD появится в продаже с сентября 2024 года по цене $1199,99 (€1199,99).

Acer Nitro V 14 и Nitro V 16

Ноутбук Acer Nitro V 14 предлагает компактные размеры, что делает его удобным для игр в дороге. Устройство оснащено дисплеем диагональю 14,5 дюймов с разрешением 2560×1600 или 1920×1200 и частотой обновления 120 Гц. Время отклика составляет 3 мс, что особенно важно для динамичных игр. Особенностью Nitro V 14 является переключатель MUX, позволяющий вручную отключать или включать встроенную графику (iGPU).

Мощность ноутбука обеспечивается процессором AMD Ryzen 7 8845HS и графической картой NVIDIA GeForce RTX 4050. Система управления питанием третьего поколения оптимизирует работу аккумулятора для увеличения времени автономной работы. Управлять производительностью и настройками ноутбука можно через программу NitroSense, которая также служит центром управления ИИ-функциями.

Acer Nitro V 14 станет доступен с сентября 2024 года по цене от $1099,9 (€1199).

Nitro V 16 имеет частоту экрана до 180 Гц, диагональ 16″ и разрешение 2500 x 1600. Он также получил переключатель GPU. Процессор Intel Core i7-14650HX и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 обеспечивают производительность игр.

Новые ноутбуки с видеокартами NVIDIA также поддерживают некоторые ИИ-функции Acer, как PurifiedView и Acer PurifiedVoice 2.0 на веб-камере с тремя микрофонами и уменьшением шума. Также работает Microsoft Copilot. Acer Nitro V 16 выйдет в октябре и будет стоить от $1299,99 (€1449).