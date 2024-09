Acer представила ноутбуки Swift AI, TravelMate P6 та Nitro V на нових процесорах Intel, AMD та Qualcomm

Компанія Acer анонсувала шість нових моделей ноутбуків, включаючи надлегкий TravelMate P6 14 AI, Swift 16 AI та ігрові моделі Nitro V. Ці пристрої оснащені найновішими процесорами Intel Core Ultra 200V, AMD Ryzen AI 300 та Snapdragon X Plus.

Acer TravelMate P6 14 AI

Acer TravelMate P6 14 AI є надлегким ноутбуком вагою менше 1 кг і працює на базі процесорів Intel Core Ultra 200V. Його 14-дюймовий IPS-екран доступний у дозволах 2880×1800 та 1920×1200 (сенсорний), має яскравість 400 ниток та покриття 100% sRGB. Оперативна пам’ять LPDDR5X досягає до 32 ГБ, а твердотільний накопичувач – до 1 ТБ PCIe 4.0.

Acer QuickPanel автоматично запускається, коли камера активована, тому можна швидко налаштувати камеру та мікрофон. Acer PurifiedView 2.0 забезпечує плавну трансляцію під час відеоконференцій, оптимізуючи енергоспоживання через NPU. Portrait Refinement, Gentle Lighting та Super Sharp, можуть покращити зовнішність та освітлення. за допомогою потрійного масиву мікрофонів Acer PurifiedVoice 2.0 зменшить шум та покращить голос.

Батарея на 65 Вт-год забезпечує до 14 години автономної роботи. Серед інновацій Acer TravelMate P6 14 AI – підтримка Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, а також порти USB 4 Type-C, Thunderbolt 4 та HDMI 2.1. Інтелектуальні функції ноутбука, такі як Acer Experience Zone та Acer Assist, інтегрують можливості ІІ для покращення продуктивності та обробки даних. Acer TravelMate P6 14 AI буде доступний у січні 2025 року за ціною від $1499,99 (€1349).

Acer Swift 14 AI и Swift 16 AI

Ноутбуки Acer Swift 14 AI та Swift 16 AI отримали преміальні функції, позначку Copilot+ PC та новітні процесори Intel Core Ultra 200V Lunar Lake. У цих пристроях акцент зроблений на інтеграції ІІ, безпеки та зручності. Системи захисту забезпечуються через Windows Hello, з можливістю входу за відбитком пальця або розпізнаванням обличчя за допомогою 1440p QHD IR веб-камери. Датчик наближення автоматично блокує екран, якщо користувач залишає робоче місце, а динамічна райдужна піктограма на алюмінієвій кришці та індикатор ІІ на сенсорній панелі додають естетичний та функціональний акцент.

Ноутбуки обладнані OLED-екранами з частотою оновлення 90 Гц і сертифікацією HDR TrueBlack 500. Swift 14 AI доступний з 14-дюймовими OLED-екранами з роздільною здатністю 3K або 2K, в той час як Swift 16 AI оснащений 16-дюйми з можливістю вибору між сенсорним та звичайним IPS-дисплеєм.

Обидва ноутбуки підтримують до 32 ГБ вбудованої в процесор оперативної пам’яті LPDDR5X-8448 та до 2 ТБ SSD PCIe Gen 4 NVMe. Підключення здійснюється через Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, а для підключення периферії доступні порти HDMI 2.1 та USB Type-C з Thunderbolt 4. Acer Swift 14 AI може забезпечити до 29 годин автономної роботи завдяки потужній батареї та енергоефективності Intel.

Acer Swift 14 AI на нових процесорах Intel буде доступний у вересні за ціною від $1199,99 (€1199). Acer Swift 16 AI надійде у жовтні за $1199,99 та у грудні в Європі за €1299.

Acer Swift Go 14 AI

Acer представила нову модель ноутбуків Swift Go 14 AI із процесорами Qualcomm Snapdragon X Plus SFG14-01. Ці пристрої оснащені 8-ядерними процесорами з тактовою частотою до 3,4 ГГц та підтримкою вбудованого процесора Qualcomm Hexagon NPU, що дозволяє досягати високої продуктивності та енергоефективності. Swift Go 14 AI забезпечують до 28 години автономної роботи, що робить їх лідерами за цим показником.

Ноутбуки оснащені дисплеями IPS з діагоналлю 14,5 дюймів і роздільною здатністю 2560×1600 пікселів, частота оновлення становить 120 Гц, а підтримка 100% кольорової гами sRGB робить їх чудовим вибором для візуальних завдань. Для зручності користувачів передбачені подвійні динаміки з підтримкою DTS Ultra, ІЧ-камера 1440p із затвором конфіденційності, а також різні порти, включаючи USB 4.0 Type-C та Wi-Fi 7.

Swift Go 14 AI з’явиться у продажу у вересні 2024 року з ціною від $999,99.

Acer Swift 14 AI

Ноутбук Acer Swift 14 AI з процесорами AMD Ryzen AI 300 Strix Point вирізняється вражаючою автономністю до 27 годин роботи. У максимальній конфігурації пристрій оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 365 і підтримує до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X, а також SSD-накопичувачі до 2 ТБ NVMe PCIe Gen 4. Екран у цього ноутбука – 14-дюймовий OLED з роздільною здатністю 2880×1 DisplayHDR TrueBlack 500, максимальною яскравістю 500 ніт та контрастністю 1 000 000:1. Також є варіанти з IPS-дисплеями частотою 120 Гц, сенсорними або без сенсора.

Ноутбук підтримує технології DTS Ultra для покращеного звуку та оснащений ІЧ-камерою 1440p QHD з підтримкою HDR. У плані підключення є Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два порти USB Type-C (з USB4 та підтримкою зарядки), два порти USB Type-A 3.2 та HDMI 2.1. Swift 14 AI з AMD з’явиться у продажу з вересня 2024 року за ціною $1199,99 (€1199,99).

Acer Nitro V 14 и Nitro V 16

Ноутбук Acer Nitro V 14 пропонує компактні розміри, що робить його зручним для ігор у дорозі. Пристрій оснащений дисплеєм діагоналлю 14,5 дюймів з роздільною здатністю 2560×1600 або 1920×1200 та частотою оновлення 120 Гц. Час відгуку складає 3 мс, що особливо важливо для динамічних ігор. Особливістю Nitro V 14 є перемикач MUX, що дозволяє вручну відключати або вмикати вбудовану графіку (iGPU).

Потужність ноутбука забезпечується процесором AMD Ryzen 7 8845HS та графічною картою NVIDIA GeForce RTX 4050. Система керування живленням третього покоління оптимізує роботу акумулятора для збільшення часу автономної роботи. Керувати продуктивністю та налаштуваннями ноутбука можна через програму NitroSense, яка також служить центром управління ІІ-функціями.

Acer Nitro V 14 стане доступним з вересня 2024 року за ціною від $1099,9 (€1199).

Nitro V 16 має частоту екрану до 180 Гц, діагональ 16″ і роздільну здатність 2500 x 1600. Він також отримав перемикач GPU. Процесор Intel Core i7-14650HX та відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 забезпечують продуктивність ігор.

Нові ноутбуки з відеокартами NVIDIA також підтримують деякі ІІ-функції Acer, як PurifiedView та Acer PurifiedVoice 2.0 на веб-камері з трьома мікрофонами та зменшенням шуму. Також працює Microsoft Copilot. Acer Nitro V 16 вийде в жовтні і коштуватиме від $1299,99 (€1449).