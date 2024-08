Видеокарту MSI GeForce RTX 4070 Super 12G Gaming Slim World of Warcraft Edition уже можно купить в Украине

Представительство компании MSI в Украине сообщило о поступлении на украинский рынок видеокарты GeForce RTX 4070 Super в модификации Gaming Slim World of Warcraft Edition. Эта модель приурочена к 20-летию культовой MMORPG от Blizzard Entertainment, а также выходу масштабного дополнения The War Within.

Видеокарта принадлежит к серии MSI Gaming Slim, известной своим тонким и производительным охлаждением, что позволяет устанавливать её даже в небольшие корпуса. Приятным бонусом для фанатов World of Warcraft станет наличие в комплектации десяти магнитных панелей, изображающих различные памятные сцены из дополнений этой игры.

По техническим характеристикам новинка не отличается от обычной MSI GeForce RTX 4070 Super 12G Gaming Slim. Видеокарта оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами, а графический процессор функционирует на эталонных частотах: от 1980 до 2475 МГц. Через приложение MSI Center владельцы смогут увеличить boost-частоту до 2490 МГц. На торце у новинки распаян (12+4)-контактный разъём дополнительного питания, а для вывода изображения предусмотрено три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1a.

Купить MSI GeForce RTX 4070 Super 12G Gaming Slim World of Warcraft Edition в Украине можно в магазине Rozetka. Количество видеокарт ограничено — всего 20 штук.