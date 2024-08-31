Відеокарту MSI GeForce RTX 4070 Super 12G Gaming Slim World of Warcraft Edition вже можна купити в Україні31.08.24
Представництво компанії MSI в Україні повідомило про надходження на український ринок відеокарти GeForce RTX 4070 Super у модифікації Gaming Slim World of Warcraft Edition. Ця модель присвячена 20-річчю культової MMORPG від Blizzard Entertainment, а також виходу масштабного доповнення The War Within.
Відеокарта належить до серії MSI Gaming Slim, відомої своїм тонким та продуктивним охолодженням, що дозволяє встановлювати її навіть у невеликі корпуси. Приємним бонусом для фанатів World of Warcraft стане наявність у комплектації десяти магнітних панелей, що зображують різноманітні пам’ятні сцени із доповнень цієї гри.
За технічними характеристиками новинка не відрізняється від звичайної MSI GeForce RTX 4070 Super 12G Gaming Slim. Відеокарта оснащена системою охолодження із трьома вентиляторами, а графічний процесор функціонує на еталонних частотах: від 1980 до 2475 МГц. Через додаток MSI Center власники зможуть збільшити частоту boost до 2490 МГц. На торці у новинки розпаяний (12+4)-контактний роз’єм додаткового живлення, а для виведення зображення передбачено три DisplayPort 1.4a та один HDMI 2.1a.
Придбати MSI GeForce RTX 4070 Super 12G Gaming Slim World of Warcraft Edition можна в магазині Rozetka. Кількість відеокарт обмежена лише 20 штук.
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