В Google Gmail на Android можно будет перетаскивать контакты получателей

Google обновила приложение Gmail для Android, добавив функцию перетаскивания контактов между полями «Кому», «Копия» и «Скрытая копия». Теперь пользователи могут легко перемещать адреса между этими полями, что особенно полезно при случайной ошибке в размещении контактов. Однако, в отличие от некоторых ожиданий, контакты при этом не меняются местами, а только переносятся.

Эта функция уже была доступна в веб-версии Gmail и стала частью общей программы улучшений сервиса. Ранее Gmail получил интеграцию с Google Gemini и усовершенствованные фильтры поиска. Обновление ориентировано на упрощение управления электронной почтой и повышение продуктивности, что особенно заметно для пользователей, часто путающих поля «Копия» и «Скрытая копия».

Хотя некоторые пользователи считают, что добавление возможности менять контакты местами сделало бы обновление ещё более удобным, текущее улучшение подчёркивает стремление Google сделать свои приложения интуитивно понятными и функциональными.

Google расширяет функцию Help me write, добавив её в веб-версию Gmail, чтобы пользователи могли создавать и редактировать электронные письма с помощью ИИ Gemini. При создании нового черновика в Gmail теперь появляется запрос на использование этой функции. Пока что Help me write доступна для подписчиков Google One AI Premium и пользователей с дополнением Gemini для Workspace. Помимо создания черновиков, Help me write может помогать формализовать, уточнять или сокращать текст.

Также появился новый ярлык для опции «polish», который доступен в Help me write при наличии текста более чем из 12 слов. На веб-версии Gmail можно нажать на ярлык или использовать сочетание клавиш Ctrl + H для быстрой оптимизации письма. На мобильных устройствах этот ярлык заменит опцию Refine my draft, улучшая взаимодействие за счёт свайпа по ярлыку polish. Пользователи смогут дополнительно корректировать сообщения с помощью других ИИ-инструментов Google.

