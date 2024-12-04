У Google Gmail на Android можна буде перетягувати контакти одержувачів04.12.24
Google оновила програму Gmail для Android, додавши функцію перетягування контактів між полями «Кому», «Копія» та «Прихована копія». Тепер користувачі можуть легко переміщати адреси між цими полями, що особливо корисно при випадковій помилці розміщення контактів. Проте, на відміну деяких очікувань, контакти у своїй не змінюються місцями, лише переносяться.
Ця функція вже була доступна у веб-версії Gmail і стала частиною загальної програми покращення сервісу. Раніше Gmail отримав інтеграцію з Google Gemini та вдосконалені фільтри пошуку. Оновлення орієнтоване на спрощення керування електронною поштою та підвищення продуктивності, що особливо помітно для користувачів, які часто плутають поля «Копія» та «Прихована копія».
Хоча деякі користувачі вважають, що додавання можливості змінювати контакти місцями зробило б оновлення ще зручнішим, поточне покращення підкреслює прагнення Google зробити свої програми інтуїтивно зрозумілими та функціональними.
Google розширює функцію Help me write, додавши її до веб-версії Gmail, щоб користувачі могли створювати та редагувати електронні листи за допомогою ІІ Gemini. Під час створення нової чернетки в Gmail тепер з’являється запит на використання цієї функції. Поки що Help me write доступна для передплатників Google One AI Premium та користувачів з доповненням Gemini для Workspace. Крім створення чернеток, Help me write може допомагати формалізувати, уточнювати або скорочувати текст.
Також з’явився новий ярлик для опції «polish», який доступний у Help me write за наявності тексту з більш ніж 12 слів. На веб-версії Gmail можна натиснути на ярлик або використовувати клавіші Ctrl + H для швидкої оптимізації листа. На мобільних пристроях цей ярлик замінить опцію Refine my draft, покращуючи взаємодію за рахунок свайпа по ярлику polish.Користувачі зможуть додатково коригувати повідомлення за допомогою інших інструментів ІІ Google.
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У Google Gmail на Android можна буде перетягувати контакти одержувачів Андроід оновлення пошта сервіс
Google оновила програму Gmail для Android, додавши функцію перетягування контактів між полями «Кому», «Копія» та «Прихована копія».
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