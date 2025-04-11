ViewSonic M1 Max — портативный Full HD-проектор с Google TV и акустикой Harman Kardon

Компания ViewSonic анонсировала портативный проектор M1 Max с разрешением Full HD, совмещающий компактные размеры, мобильность и интеграцию мультимедийных функций. По сравнению с предыдущими моделями серии M1, устройство отличается поддержкой Google TV, что позволяет пользователям получить прямой доступ к потоковым сервисам, персонализированным рекомендациям, голосовому управлению через Google Assistant и беспроводной интеграции с другими устройствами через Chromecast.

Проектор ViewSonic M1 Max оснащен разрешением Full HD 1080p, поддерживает платформу Google TV и предлагает изображение с технологией Cinema SuperColor+. Звуковая система Harman Kardon встроена в корпус. Устройство весит менее одного килограмма, имеет собственный аккумулятор и может заряжаться через внешний USB-C Power Bank, что дает возможность работать несколько часов без подключения к электросети.

Конструкция устройства предусматривает использование металлической подставки, которая вращается на 360 градусов и выполняет сразу несколько функций: служит опорой, защищает объектив и активирует проектор при открытии. Функция автофокуса ToF и коррекция трапеции по горизонтали и вертикали обеспечивают четкую проекцию размером до 100 дюймов даже при установке под углом.

M1 Max поддерживает потоковую передачу данных напрямую, без необходимости подключения внешних устройств. Из меню проектора можно получить доступ к сервисам Netflix, Disney+, YouTube и другим через платформу Google TV. Устройство оснащено встроенным Wi-Fi, поддерживает Bluetooth-наушники и позволяет передавать контент со смартфонов или планшетов по беспроводной сети.

Продажи ViewSonic M1 Max начнутся в апреле 2025 года в отдельных странах Европы, а в мае проектор появится на рынках Азии. Новая модель продолжает линейку устройств серии M1, которая ранее отмечалась наградой iF Design Award, и теперь расширяет возможности пользователей, предпочитающих мобильные решения для создания большого экрана.