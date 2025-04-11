ViewSonic M1 Max – портативний Full HD-проектор з Google TV та акустикою Harman Kardon

Компанія ViewSonic анонсувала портативний проектор M1 Max з роздільною здатністю Full HD, що поєднує компактні розміри, мобільність та інтеграцію мультимедійних функцій. У порівнянні з попередніми моделями серії M1, пристрій відрізняється підтримкою Google TV, що дозволяє користувачам отримати прямий доступ до потокових сервісів, персоналізованих рекомендацій, голосового керування через Google Assistant та бездротової інтеграції з іншими пристроями через Chromecast.

Проектор ViewSonic M1 Max оснащений роздільною здатністю Full HD 1080p, підтримує платформу Google TV і пропонує зображення із технологією Cinema SuperColor+. Звукова система Harman Kardon вбудована у корпус. Пристрій важить менше ніж один кілограм, має власний акумулятор і може заряджатися через зовнішній USB-C Power Bank, що дає можливість працювати кілька годин без підключення до електромережі.

Конструкція пристрою передбачає використання металевої підставки, яка обертається на 360 градусів і виконує відразу кілька функцій: служить опорою, захищає об’єктив та активує проектор під час відкриття. Функція автофокусу ToF та корекція трапеції по горизонталі та вертикалі забезпечують чітку проекцію розміром до 100 дюймів навіть за умови встановлення під кутом.

M1 Max підтримує потокову передачу даних безпосередньо без необхідності підключення зовнішніх пристроїв. З меню проектора можна отримати доступ до сервісів Netflix, Disney+, YouTube та інших через платформу Google TV. Пристрій оснащений вбудованим Wi-Fi, підтримує Bluetooth-навушники та дозволяє передавати контент зі смартфонів або планшетів бездротовою мережею.

Продаж ViewSonic M1 Max розпочнеться у квітні 2025 року в окремих країнах Європи, а у травні проектор з’явиться на ринках Азії. Нова модель продовжує лінійку пристроїв серії M1, яка раніше відзначалася нагородою iF Design Award, і тепер розширює можливості користувачів, які віддають перевагу мобільним рішенням для створення великого екрану.