На экранах кулеров Corsair теперь можно запускать видео с YouTube11.04.25
Компания Corsair выпустила обновление для фирменного программного обеспечения iCUE, которое предназначено для мониторинга работы компьютера и управления RGB-подсветкой. В версии 5.26.97 были добавлены новые функции для LCD-дисплеев кулеров серии Hydro Cooler.
Обновление включает два новых виджета: один из них позволяет выводить на экран веб-страницы, а второй — воспроизводить видео с платформы YouTube. Это расширяет возможности настройки внешнего вида ПК и дает пользователям дополнительный способ использовать дисплеи кулеров. Как отмечает автор издания The Verge, благодаря нововведению ему удалось запустить на экране кулера трансляцию матча Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Реал Мадридом».
Помимо новых возможностей для дисплеев, Corsair добавила в iCUE поддержку технологии FlashTap для клавиатур моделей 70 PRO TKL MGX и K70 CORE TKL WL. Эта технология позволяет определять приоритет нажатия двух противоположных клавиш, что особенно актуально для игровых ситуаций, где требуется высокая точность управления движением.
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