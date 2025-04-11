На экранах кулеров Corsair теперь можно запускать видео с YouTube

Компания Corsair выпустила обновление для фирменного программного обеспечения iCUE, которое предназначено для мониторинга работы компьютера и управления RGB-подсветкой. В версии 5.26.97 были добавлены новые функции для LCD-дисплеев кулеров серии Hydro Cooler.

Обновление включает два новых виджета: один из них позволяет выводить на экран веб-страницы, а второй — воспроизводить видео с платформы YouTube. Это расширяет возможности настройки внешнего вида ПК и дает пользователям дополнительный способ использовать дисплеи кулеров. Как отмечает автор издания The Verge, благодаря нововведению ему удалось запустить на экране кулера трансляцию матча Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Реал Мадридом».

Помимо новых возможностей для дисплеев, Corsair добавила в iCUE поддержку технологии FlashTap для клавиатур моделей 70 PRO TKL MGX и K70 CORE TKL WL. Эта технология позволяет определять приоритет нажатия двух противоположных клавиш, что особенно актуально для игровых ситуаций, где требуется высокая точность управления движением.