На екранах кулерів Corsair тепер можна запускати відео з YouTube11.04.25
Компанія Corsair випустила оновлення для фірмового програмного забезпечення iCUE, яке призначене для моніторингу роботи комп’ютера та управління RGB-підсвічуванням. У версії 5.26.97 було додано нові функції для LCD-дисплеїв кулерів серії Hydro Cooler.
Оновлення включає два нових віджети: один з них дозволяє виводити на екран веб-сторінки, а другий відтворювати відео з платформи YouTube. Це розширює можливості налаштування зовнішнього вигляду ПК та дає користувачам додатковий спосіб використовувати дисплеї кулерів. Як зазначає автор видання The Verge, завдяки нововведенню йому вдалося запустити на екрані кулера трансляцію матчу Ліги чемпіонів між “Арсеналом” та “Реал Мадридом”.
Крім нових можливостей для дисплеїв Corsair додала в iCUE підтримку технології FlashTap для клавіатур моделей 70 PRO TKL MGX і K70 CORE TKL WL. Ця технологія дозволяє визначати пріоритет натискання двох протилежних клавіш, що особливо актуально для ігрових ситуацій, де потрібна висока точність керування рухом.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфонів Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56: про світло
У Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 однаково гарні дисплеї, великі акумулятори, є підтримка оновлень софту протягом 6 років. Розкажемо докладніше, чим ще вони цікаві.
Огляд смартфонів Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56: про світло
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
На екранах кулерів Corsair тепер можна запускати відео з YouTube Corsair комплектуючі
Corsair випустила оновлення для фірмового програмного забезпечення iCUE, яке призначене для моніторингу роботи комп’ютера та керування RGB-підсвічуванням
ViewSonic M1 Max – портативний Full HD-проектор з Google TV та акустикою Harman Kardon ViewSonic проектор
Проектор ViewSonic M1 Max оснащений роздільною здатністю Full HD 1080p, підтримує платформу Google TV та пропонує зображення з технологією Cinema SuperColor+
На екранах кулерів Corsair тепер можна запускати відео з YouTube
ViewSonic M1 Max – портативний Full HD-проектор з Google TV та акустикою Harman Kardon
Google Ironwood – новий чіп компанії для операцій штучного інтелекту
Навушники OpenEarable 2.0 можуть знімати медичні показники організму
40% виробленої електроенергії у світі забезпечені природою
Смартфон Motorola Moto G Stylus (2025) отримав 68-ватну зарядку TurboPower та захист MIL-STD-810H
США виводить на орбіту новий супутник GPS III
Компактна камера-принтер Fujifilm instax mini 41 коштує 110 євро
Капіталізація технологічних компаній стрімко падає через мита Трампа і кризи, що насувається
Mercedes-Benz випустила електричні бетонозмішувачі та самоскид на базі нового eArocs 400
Новий універсальний медіа-інтерфейс GPMI має пропускну здатність до 192 Гбіт/с та потужність 480 Вт
Компанії Microsoft виповнилося 50 років