На екранах кулерів Corsair тепер можна запускати відео з YouTube

Компанія Corsair випустила оновлення для фірмового програмного забезпечення iCUE, яке призначене для моніторингу роботи комп’ютера та управління RGB-підсвічуванням. У версії 5.26.97 було додано нові функції для LCD-дисплеїв кулерів серії Hydro Cooler.

Оновлення включає два нових віджети: один з них дозволяє виводити на екран веб-сторінки, а другий відтворювати відео з платформи YouTube. Це розширює можливості налаштування зовнішнього вигляду ПК та дає користувачам додатковий спосіб використовувати дисплеї кулерів. Як зазначає автор видання The Verge, завдяки нововведенню йому вдалося запустити на екрані кулера трансляцію матчу Ліги чемпіонів між “Арсеналом” та “Реал Мадридом”.

Крім нових можливостей для дисплеїв Corsair додала в iCUE підтримку технології FlashTap для клавіатур моделей 70 PRO TKL MGX і K70 CORE TKL WL. Ця технологія дозволяє визначати пріоритет натискання двох протилежних клавіш, що особливо актуально для ігрових ситуацій, де потрібна висока точність керування рухом.