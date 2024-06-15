В Counter-Strike куплен самый дорогой скин для АК-47 за всю историю. Он стоит $1 млн15.06.24
Журналист Джейк Лаки сообщил на X (ранее Twitter) о продаже скина StatTrak Factory New AK-47 in Blue Gem pattern 661. Стоимость сделки составила более $1 млн, хотя точная сумма не была названа. Этот уникальный скин был представлен в CS в 2013 году, но Factory New вариант в игре не был замечен до этого года.
Стримеры и игроки Counter-Strike ранее оценивали его возможную продажную цену в $1 млн. Последний раз StarTrak 661 продавался в 2022 году, тогда версия скина Minimal Wear стоила $400 тыс.
Как отмечает Kotaku, ценность скина во многом обусловлена цветом Blue Gem, который придает AK-47 блестящий голубой металлический вид. Скины Blue Gem традиционно являются одними из самых редких и дорогих в Counter-Strike. Примечательно, что владелец ножа Blue Gem ранее отклонил предложение в $1,5 млн, что сделало этот скин самым дорогим из всех, доступных в игре.
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В Counter-Strike куплен самый дорогой скин для АК-47 за всю историю. Он стоит $1 млнCounter Strike игры
Стримеры и игроки Counter-Strike ранее оценивали его возможную продажную цену в $1 млн. Последний раз StarTrak 661 продавался в 2022 году, тогда версия скина Minimal Wear стоила $400 тыс.
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