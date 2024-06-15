У Counter-Strike куплено найдорожчий скін для АК-47 за всю історію. Він коштує $1 млн

Журналіст Джейк Лакі повідомив на X (раніше Twitter) про продаж скіну StatTrak Factory New AK-47 в Blue Gem pattern 661. Вартість операції склала понад $1 млн, хоча точна сума не була названа. Цей унікальний скін був представлений у CS у 2013 році, але Factory New варіант у грі не був помічений до цього року.

Стрімери та гравці Counter-Strike раніше оцінювали його можливу продажну ціну $1 млн. Останній раз StarTrak 661 продавався в 2022 році, тоді версія скіна Minimal Wear коштувала $400 тис.

Як зазначає Kotaku, цінність скіна багато в чому обумовлена ​​кольором Blue Gem, який надає AK-47 блискучому блакитному металевому вигляду. Скини Blue Gem традиційно є одними з найрідкісніших і найдорожчих у Counter-Strike. Примітно, що власник ножа Blue Gem раніше відхилив пропозицію $1,5 млн, що зробило цей скін найдорожчим з усіх, доступних у грі.