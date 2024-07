ТОП сериалов, фильмов, аудиокниг и подкастов на Megogo в первой половине 2024 года

Медиасервис Megogo традиционно представляет рейтинг популярного контента среди пользователей платформы в Украине. В первом полугодии 2024 года Megogo эксклюзивно транслировал бой Усик – Фьюри, матчи Лиги чемпионов и ЕВРО-2024. Библиотека сервиса пополнилась эксклюзивными украинскими фильмами «Мы, наши любимцы и война» и «Я, «Победа» и Берлин», а также мировыми премьерами, такими как «Пчеловод», сериалами «Настоящий детектив», «Дом Дракона», «Барри» и другими.

В рейтинге представлены ТОП-10 тайтлов в категориях «фильмы», «сериалы», «аудиокниги» и «подкасты», отобранные по общей продолжительности просмотров и прослушиваний в часах. Категория «фильмы в покупке» сформирована по количеству проданных единиц, а категория «спортивные события» — по количеству просмотров.

Топ фильмов на MEGOGO

Покупка (TVOD)

Ввиду самых заметных кинособытий 2024 года среди лидеров рейтинга фильмов, доступных для покупки на MEGOGO, трудно представить других победителей. Премьера «Дюна: Часть вторая» захватила экраны, включая первый фильм, и заняла первое место в рейтинге.

На втором месте – исторический для Украины фильм «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова, получивший стране первый «Оскар» и вновь боровшийся за престижную награду в документальном кино Grierson Awards. В премьерный уикенд марта на MEGOGO было открыто более 21 тысячи доступов к фильму с учетом предзаказа, установив новый рекорд среди документальных фильмов. Фильм доступен с переводом на жестовой язык от социальной инициативы MEGOGO «Смотри как Слышно».

Другие фильмы в десятке – это главные мировые премьеры 2023-2024 годов:

«Праведник 3: Последняя глава»

«Оппенгеймер»

«Аквамен и Утерянное королевство»

«Пчеловод»

«Uncharted: Неизведанное»

«Внешне»

«Люблю тебя ненавидеть»

«Скоростной поезд»

Предоплата (SVOD)

Среди подписок на MEGOGO лидерство завоевала серия фильмов «Гарри Поттер». В 2024-м украинцы еще больше хотели верить в чудеса. Далее в рейтинге представлены разнообразные жанры, объединенные возможностью скачать фильмы в мобильном приложении MEGOGO и смотреть оффлайн:

Аудитор, IMDb 7.3

Дочь болотного короля, IMDb 5.9

Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях, IMDb 6.7

Вечные, IMDb 6.3

Жена на прокат, IMDb 6.4

Миссия невозможна: Расплата, IMDb 7.7

Сам дома, IMDb 7.7

Джон Уик 4, IMDb 7.7

Фокус, IMDb 6.6

Бесплатный просмотр (AVOD)

Немало контента на MEGOGO доступно бесплатно. В 2023 году большинство лидеров в этой категории были украинскими, но в этом году зрители сосредоточились на мировом контенте:

«Волк с Уолл-стрит»

«Любовь напрокат»

«Волк и лев»

Украинское производство

Топовые позиции стабильно занимают:

«Люксембург, Люксембург»

«Щедрик»

«Снайпер. Белый Ворон (Расширенная версия)»

«Мирный-21»

«Максим Оса и золото Песиголовца»

«Цена правды»

«Короли рэпа»

В этом году к ним присоединились следующие важные фильмы:

«20 дней в Мариуполе» — документальный фильм о российской осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года.

«Мариуполь. Неутраченная надежда» — документальный фильм о первых днях полномасштабного вторжения, увиденных глазами местных жителей.

«Воины 2» — серия документальных фильмов студии MEGOGO ORIGINALS об узкопрофильных военных, чья борьба продолжается в разных условиях. Первый эпизод второго сезона был представлен на 15 Одесском международном кинофестивале. Оба сезона можно просмотреть бесплатно на MEGOGO, включая польскую озвучку.

Самые популярные сериалы на MEGOGO

Предоплата (SVOD)

На MEGOGO зрители продолжают путешествовать по сериальным мирам с украинской озвучкой. Студия MEGOGO VOICE с партнерами озвучивает контент HBO на украинском: уже создано более 1521 часа контента.

Как и в прошлом году, легендарная «Игра престолов» уверенно держит свою позицию. Приквел Дом Дракона, новые серии которого выходят еженедельно на MEGOGO, занимает седьмое место. В рейтинге также находятся четыре других сериала от HBO: «Настоящий детектив», «Секс и город», «Клан Сопрано» и «Наследники».

Из каталога Paramount+ украинцы чаще смотрели «Элементарно», «Все женщины ведьмы» и «Эллоустоун». Также стабильно популярны «Ходячие мертвецы» от FOXNOW. Все эти сериалы можно скачать на смартфон и смотреть оффлайн.

Бесплатный просмотр (AVOD)

В первом полугодии 2024 года украинцы провели больше времени с детективными загадками Агаты Кристи в сериале «Пуаро». Этот сериал, созданный в 1989-2013, получил оценку IMDb 8.6, несколько наград BAFTA и любовь многих поколений.

Детективы остаются популярным жанром среди бесплатного контента: 5 из 10 позиций занимают именно они. Драмы также не отстают с 4 из 10 мест. Разбавляет это противостояние новая украинская комедия «Успеть до 30» о трех девушках, объединяющих Киев и проблемах 29-летних. Главные роли исполняют известные украинские актрисы Дарья Петрожицкая, Анастасия Остриенова и Анна Кошмал.

Самый популярный аудиоконтент на MEGOGO

Аудиокниги

Главным событием первого полугодия 2024 стал эксклюзивный релиз первой легальной аудиоверсии книги «Дюна» на украинском языке. MEGOGO подписал прямой контракт на 5 лет с правопреемниками писателя Фрэнка Герберта. Обложка аудиокниги использует постер из второй части фильма, права на который предоставили студии Legendary and Warner Bros. Ent. Эта фантастическая история стала лауреатом премии Небьюла в категории «Лучший роман». Вторым в рейтинге идет бестселлер The New York Times – «Семь мужчин Эвелин Гьюго», озвученный Еленой Кравец.

Третье место занимает «Район Д» – сборник произведений украинского писателя и военного Артема Чеха. Именно по мотивам его книги была создана одна из последних украинских кинопремьер — драма «Я и Феликс» Ирины Целик. Единственные две книги, которые удержались в рейтинге еще с прошлого года – это «Район Д» и «Тигролевы» Багряного.

Также среди популярных аудиокниг:

«Сказки под елку»

«Гиперион»

«За Перекопом есть земля»

«Город»

«Нацисты-миллиардеры»

«Служанка»

Рейтинг ТОП-10 среди аудиокниг базируется на средних метриках покупки, продолжительности слушания и уникальных пользователей.

Подкасты

Рейтинг самых популярных подкастов формируют основные тематики:

Новости: проекты NV «Война в Украине», «Хроники экономики»

История: подкаст «Без объявления войны»

Спорт: проекты «UA-Футбол», «F1Podcast», «SportHub Еврофутбол»

Традиционно в рейтинг попали «Общественные Сказки». Среди новичков в списке лидеров — «Папина кассета» для киноманов, «Будет тебе наука» для исследователей и «Оптом и наголову» с Сергеем Притулой и Антоном Тимошенко.

Украинские авторы создали широкий каталог жанровых и форматных подкастов. По состоянию на июль на MEGOGO доступно более 850 украинских подкастов. Вскоре четвертая профессиональная премия «Доступно» от MEGOGO AUDIO для подкастеров еще раз покажет это многообразие.

Самые популярные спортивные события на MEGOGO

Безусловно, главным событием года стал бой Александр Усик – Тайсон Фьюри, эксклюзивно транслировавший медиасервис MEGOGO. Этот выдающийся поединок принес мировой титул абсолютного чемпиона украинцу, впервые случившемуся за 25 лет.

Остальный рейтинг состоит из футбольных матчей. На втором и третьем месте – квалификационные игры сборной Украины на УЕФА ЕВРО 2024 с исландцами и боснийцами. Далее идут матчи Лиги чемпионов, уже начинающей квалификацию на новый сезон, и товарищеские матчи Украины, объединяющие миллионы украинцев и помогающие собирать средства на ВСУ.

Подробный рейтинг топов выглядит так:

Бокс. Александр Усик – Тайсон Фьюри Квалификация к Евро-2024. Плей-офф. Украина – Исландия Квалификация к Евро-2024. Плей-офф. Босния и Герцеговина – Украина Лига чемпионов УЕФА. Финал. Боруссия Д – Реал Лига чемпионов УЕФА. Реал – Бавария Лига чемпионов УЕФА. Манчестер Сити – Реал Общительные матчи. Германия – Украина Общительные матчи. Польша – Украина Лига чемпионов УЕФА. Бавария – Реал Общительные матчи. Молдова – Украина

Ранее медиасервис также делился топ десятью матчами ЕВРО-2024 по просмотрам после завершения чемпионата:

Украина – Бельгия

Словакия – Украина

Испания – Англия

Румыния – Украина

Испания – Франция

Нидерланды – Англия

Португалия – Франция

Испания – Германия

Англия – Швейцария

Бельгия – Румыния