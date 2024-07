ТОП серіалів, фільмів, аудіокниг та подкастів на Megogo у першій половині 2024 року

Медіасервіс Megogo традиційно репрезентує рейтинг популярного контенту серед користувачів платформи в Україні. У першому півріччі 2024 року Megogo ексклюзивно транслював бій Усік – Ф’юрі, матчі Ліги чемпіонів та ЄВРО-2024. Бібліотека сервісу поповнилася ексклюзивними українськими фільмами «Ми, наші улюбленці та війна» та «Я, «Перемога» та Берлін», а також світовими прем’єрами, такими як «Бджоляр», серіалами «Справжній детектив», «Будинок Дракона», «Баррі» та іншими.

У рейтингу представлені ТОП-10 тайтлів у категоріях “фільми”, “серіали”, “аудіокниги” та “підкасти”, відібрані за загальною тривалістю переглядів та прослуховувань у годиннику. Категорія “фільми у покупці” сформована за кількістю проданих одиниць, а категорія “спортивні події” – за кількістю переглядів.

Топ фільмів на MEGOGO

Покупка (TVOD)

Зважаючи на найпомітніші кіноподії 2024 року, серед лідерів рейтингу фільмів, доступних для покупки на MEGOGO, важко уявити інших переможців. Прем’єра “Дюна: Частина друга” захопила екрани, включаючи перший фільм, і посіла перше місце у рейтингу.

На другому місці – історичний для України фільм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова, який отримав країні перший «Оскар» і знову виборював престижну нагороду в документальному кіно Grierson Awards. У прем’єрний вікенд березня на MEGOGO було відкрито понад 21 тисячу доступів до фільму з урахуванням попереднього замовлення, встановивши новий рекорд серед документальних фільмів. Фільм доступний з перекладом жестовою мовою від соціальної ініціативи MEGOGO «Дивись як Чути».

Інші фільми у десятці – це головні світові прем’єри 2023-2024 років:

«Праведник 3: Останній розділ»

«Опенгеймер»

«Аквамен та Втрачене королівство»

«Бджоляр»

«Uncharted: Незвідане»

«Зовнішньо»

«Люблю тебе ненавидіти»

«Швидкісний поїзд»

Предоплата (SVOD)

Серед підписок на MEGOGO лідерство виборола серія фільмів «Гаррі Поттер». 2024-го українці ще більше хотіли вірити в дива. Далі у рейтингу представлені різноманітні жанри, об’єднані можливістю скачати фільми в мобільному додатку MEGOGO та дивитися оффлайн:

Аудитор, IMDb 7.3

Дочка болотного короля, IMDb 5.9

Голодні ігри: Балада про співочі пташки та змії, IMDb 6.7

Вічні, IMDb 6.3

Дружина на прокат, IMDb 6.4

Місія неможлива: Розплата, IMDb 7.7

Сам вдома, IMDb 7.7

Джон Вік 4, IMDb 7.7

Фокус, IMDb 6.6

Безкоштовний перегляд (AVOD)

Чимало контенту на MEGOGO доступно безкоштовно. 2023 року більшість лідерів у цій категорії були українськими, але цього року глядачі зосередилися на світовому контенті:

«Вовк з Уолл-стріт»

«Кохання напрокат»

«Вовк та лев»

Українське виробництво

Топові позиції стабільно займають:

«Люксембург, Люксембург»

«Щедрик»

«Снайпер. Білий Ворон (Розширена версія)»

«Мирний-21»

«Максим Оса та золото Пісиголовця»

«Ціна правди»

«Королі репу»

Цього року до них приєдналися такі важливі фільми:

«20 днів у Маріуполі» — документальний фільм про російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року.

«Маріуполь. Невтрачена надія» — документальний фільм про перші дні повномасштабного вторгнення, побачених очима місцевих жителів.

«Воїни 2» — серія документальних фільмів студії MEGOGO ORIGINALS про вузькопрофільних військових, боротьба яких триває в різних умовах. Перший епізод другого сезону було представлено на 15 Одеському міжнародному кінофестивалі. Обидва сезони можна переглянути безкоштовно на MEGOGO, включаючи польську озвучку.

Найпопулярніші серіали на MEGOGO

Предоплата (SVOD)

На MEGOGO глядачі продовжують подорожувати серіальними світами з українським озвученням. Студія MEGOGO VOICE з партнерами озвучує контент HBO українською: вже створено понад 1521 годину контенту.

Як і минулого року легендарна «Гра престолів» впевнено тримає свою позицію. Приквел Дім Дракона, нові серії якого виходять щотижня на MEGOGO, посідає сьоме місце. У рейтингу також є чотири інші серіали від HBO: «Справжній детектив», «Секс і місто», «Клан Сопрано» та «Спадкоємці».

З каталогу Paramount+ українці частіше дивилися «Елементарно», «Всі жінки відьми» та «Еллоустоун». Також стабільно популярні «Ходячі мерці» від FOXNOW. Всі ці серіали можна скачати на смартфон і дивитися офлайн.

Безкоштовний перегляд (AVOD)

У першому півріччі 2024 року українці провели більше часу із детективними загадками Агати Крісті у серіалі «Пуаро». Цей серіал, створений у 1989-2013, отримав оцінку IMDb 8.6, кілька нагород BAFTA та кохання багатьох поколінь.

Детективи залишаються популярним жанром серед безкоштовного контенту: 5 із 10 позицій займають саме вони. Драми також не відстають із 4 з 10 місць. Розбавляє це протистояння нова українська комедія «Встигнути до 30» про трьох дівчат, які поєднують Київ та проблеми 29-річних. Головні ролі виконують відомі українські актриси Дарія Петрожицька, Анастасія Острієнова та Ганна Кошмал.

Найпопулярніший аудіоконтент на MEGOGO

Аудіокниги

Головною подією першого півріччя 2024 року став ексклюзивний реліз першої легальної аудіоверсії книги «Дюна» українською мовою. MEGOGO підписав прямий контракт на 5 років із правонаступниками письменника Френка Герберта. Обкладинка аудіокниги використовує постер із другої частини фільму, права на який надали студії Legendary and Warner Bros. Ent. Ця фантастична історія стала лауреатом премії Неб’юла у категорії “Найкращий роман”. Другим у рейтингу йде бестселер The New York Times – “Сім чоловіків Евелін Гьюго”, озвучений Оленою Кравець.

Третє місце посідає «Район Д» – збірка творів українського письменника та військового Артема Чеха. Саме за мотивами його книги було створено одну з останніх українських кінопрем’єр — драма «Я та Фелікс» Ірини Целик. Єдині дві книги, які втрималися в рейтингу ще з минулого року – це «Район Д» та «Тигролеви» Багряного.

Також серед популярних аудіокниг:

«Казки під ялинку»

«Гіперіон»

«За Перекопом є земля»

«Місто»

«Нацисти-мільярдери»

«Служниця»

Рейтинг ТОП-10 серед аудіокниг базується на середніх метриках покупки, тривалості слухання та унікальних користувачів.

Подкасти

Рейтинг найпопулярніших подкастів формують основні тематики:

Новини: проекти NV «Війна в Україні», «Хроніки економіки»

Історія: подкаст «Без оголошення війни»

Спорт: проекти UA-Футбол, F1Podcast, SportHub Єврофутбол

Традиційно до рейтингу потрапили «Громадські казки». Серед новачків у списку лідерів — «Татава касета» для кіноманів, «Буде тобі наука» для дослідників та «Оптом і вщент» із Сергієм Притулою та Антоном Тимошенко.

Українські автори створили широкий каталог жанрових та форматних подкастів. Станом на липень на MEGOGO доступно понад 850 українських подкастів. Незабаром четверта професійна премія “Доступно” від MEGOGO AUDIO для подкастерів ще раз покаже це різноманіття.

Найпопулярніші спортивні події на MEGOGO

Безумовно, головною подією року став бій Олександр Усік – Тайсон Ф’юрі, який ексклюзивно транслював медіасервіс MEGOGO. Цей видатний поєдинок приніс світовий титул абсолютного чемпіона українцю, який уперше стався за 25 років.

Решта рейтингу складається з футбольних матчів. На другому та третьому місці – кваліфікаційні ігри збірної України на УЄФА ЄВРО 2024 з ісландцями та боснійцями. Далі йдуть матчі Ліги чемпіонів, яка вже розпочинає кваліфікацію на новий сезон, та товариські матчі України, які об’єднують мільйони українців та допомагають збирати кошти на ЗСУ.

Детальний рейтинг топів виглядає так:

Бокс. Олександр Усік – Тайсон Ф’юрі Кваліфікація до Євро-2024. Плей-офф. Україна – Ісландія Кваліфікація до Євро-2024. Плей-офф. Боснія та Герцеговина – Україна Ліга чемпіонів УЄФА. Фінал. Боруссія Д – Реал Ліга чемпіонів УЄФА. Реал – Баварія Ліга чемпіонів УЄФА. Манчестер Сіті – Реал Товариські матчі. Німеччина – Україна Товариські матчі. Польща – Україна Ліга чемпіонів УЄФА. Баварія – Реал Товариські матчі. Молдова – Україна

Раніше медіасервіс також ділився топ десятьма матчами ЄВРО-2024 на переглядах після завершення чемпіонату:

Україна – Бельгія

Словаччина – Україна

Іспанія – Англія

Румунія – Україна

Іспанія – Франція

Нідерланди – Англія

Португалія – Франція

Іспанія – Німеччина

Англія – Швейцарія

Бельгія – Румунія