Статистика 2024 года в Steam: выпущено 19 000 игр, наиграно 25 миллиардов часов

В 2024 году игровой сервис Steam достиг новых рекордов. Почти 40 миллионов пользователей были подключены одновременно, а разработчики выпустили 18 825 игр — на 24% больше, чем в прошлом году. Из них 14 888 классифицированы как ограниченные, не соответствующие определенным критериям.

Среди новинок 8 612 игр созданы независимыми разработчиками. Большинство проектов — 14 311 — одиночные, а 2 129 — многопользовательские. Пользователи Steam провели в играх более 25 миллиардов часов, что эквивалентно 2,85 миллионам лет. Среднестатистический игрок запустил четыре игры в год.

Активность была наибольшей в Северной Америке, Европе и Азии, где зафиксирован наибольший рост новых пользователей. Популярные жанры включают «Казуальные игры», «Приключения» и «Экшен».

Steam подвёл итоги 2024 года, опубликовав рейтинг самых популярных и успешных игр платформы. Категории разбиты на группы по уровням успеха: платина, золото, серебро и бронза.

В разделе «Лидеры продаж» представлены проекты с наибольшей выручкой за период с 1 января по 15 декабря. В число лидеров вошли Palworld, Black Myth: Wukong, Dota 2, Call of Duty: Black Ops 6, Apex Legends, Destiny 2, Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds, Baldur’s Gate 3, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Elden Ring.

Среди «Новинок» 2024 года, добившихся наибольшей выручки в первые две недели после релиза, выделяются Warhammer 40,000: Space Marine 2, Black Myth: Wukong, Palworld, Call of Duty: Black Ops 6, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Dragon’s Dogma 2, Manor Lords, EA Sports FC 25, NBA 2K25, Dragon Ball: Sparking! Zero, Helldivers 2 и Path of Exile 2.

В категории «Самые популярные» учитывалось максимальное количество одновременных игроков. Более 450 тысяч геймеров одновременно играли в Path of Exile 2, Helldivers 2, Black Myth: Wukong, Marvel Rivals, Palworld, Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Elden Ring и Apex Legends.

