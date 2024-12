Статистика 2024 року в Steam: випущено 19 000 ігор, награно 25 мільярдів годин

У 2024 році ігровий сервіс Steam досяг нових рекордів. Майже 40 мільйонів користувачів було підключено одночасно, а розробники випустили 18 825 ігор – на 24% більше, ніж торік. З них 14888 класифіковані як обмежені, що не відповідають певним критеріям.

Серед новинок 8612 ігор створені незалежними розробниками. Більшість проектів — 14 311 — поодинокі, а 2 129 — розраховані на багато користувачів. Користувачі Steam провели в іграх понад 25 мільярдів годин, що еквівалентно 2,85 мільйонам років. Середньостатистичний гравець запустив чотири гри на рік.

Активність була найбільшою у Північній Америці, Європі та Азії, де зафіксовано найбільше зростання нових користувачів. Популярні жанри включають «Казуальні ігри», «Пригоди» та «Екшен».

Steam підбив підсумки 2024 року, опублікувавши рейтинг найпопулярніших і найуспішніших ігор платформи. Категорії розбиті на групи за рівнями успіху: платина, золото, срібло та бронза.

У розділі «Лідери продажів» представлені проекти з найбільшим виторгом за період з 1 січня по 15 грудня. До лідерів увійшли Palworld, Black Myth: Wukong, Dota 2, Call of Duty: Black Ops 6, Apex Legends, Destiny 2, Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds, Baldur’s Gate 3, Warhammer 40,000: Space Marine 2 та Elden Ring .

Серед «Новинок» 2024 року, які досягли найбільшої виручки у перші два тижні після релізу, виділяються Warhammer 40,000: Space Marine 2, Black Myth: Wukong, Palworld, Call of Duty: Black Ops 6, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Dragon’s Dogma 2, Manor Lords, EA Sports FC 25, NBA 2K25, Dragon Ball: Sparking! Zero, Helldivers 2 та Path of Exile 2.

У категорії «Найпопулярніші» враховувалася максимальна кількість одночасних гравців. Більше 450 тисяч геймерів одночасно грали в Path of Exile 2, Helldivers 2, Black Myth: Wukong, Marvel Rivals, Palworld, Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Elden Ring та Apex Legends.

