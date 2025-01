Сервис онлайн гейминга Nvidia GeForce Now выпустили для Steam Deck

На выставке CES 2025 компания Nvidia анонсировала, что в этом году планирует выпустить нативную версию приложения GeForce Now для Steam Deck. На данный момент сервис доступен через веб-версию, и Nvidia разработала специальный скрипт, который автоматически устанавливает Google Chrome, настраивает браузер для использования с геймпадом и добавляет ярлык GeForce Now в библиотеку Steam. Однако с выходом нативного приложения пользователи получат более удобный и функциональный опыт.

Приложение GeForce Now для Steam Deck будет доступно в версии 2.0.70, в то время как текущая версия составляет 2.0.68. Обновление позволит запускать игры из библиотеки в разрешении до 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Кроме того, Nvidia GeForce Now обеспечит доступ к каталогу Xbox Game Pass на Steam Deck. Для этого потребуется подписка на обе услуги, но даже с учетом этой дополнительной подписки пользователи смогут сэкономить по сравнению с покупкой отдельных игр, таких как Indiana Jones and the Great Circle или ожидаемая Avowed.

Также на выставке Nvidia анонсировала новое поколение видеокарт GeForce RTX 50 и представила персональный суперкомпьютер для работы с искусственным интеллектом под названием Project Digits. В дополнение к Steam Deck, компания планирует выпустить приложение GeForce Now для таких платформ, как Apple Vision Pro, Meta Quest 3 и 3S, а также устройства смешанной реальности Pico.

