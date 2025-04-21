ASUS GeForce RTX 5060 Ti представлены в модификациях TUF Gaming, Prime и Dual

Asus анонсировала собственные версии видеокарт GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5060 Ti в исполнении с 8 и 16 гигабайтами видеопамяти. Презентация прошла одновременно с релизом моделей от других партнёров Nvidia. Компания подготовила к выпуску решения в рамках серий TUF Gaming, Prime и Dual. В линейке представлены как стандартные варианты, так и модификации с заводским разгоном. Подробные характеристики новинок уже опубликованы на официальном сайте ASUS.

В моделях GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti из серий Asus TUF Gaming и Prime используется система охлаждения с тремя вентиляторами. Видеокарты из линейки Dual оснащены более компактным двухвентиляторным кулером. Из всех представленных версий только GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming получила разъём питания нового образца — (12+4)-контактный 12V-2×6. Остальные модели комплектуются классическим 8-контактным разъёмом PCI-E Power. Продажи видеокарт GeForce RTX 5060 Ti уже стартовали. Что касается базовой версии RTX 5060, её появление в продаже ожидается в следующем месяце.

Ноутбуки, оснащенные новыми мобильными графическими процессорами Nvidia RTX 50, получили официальную дату начала предварительных заказов. Ранее компания указывала, что первые модели с RTX 5000-серии поступят в продажу в марте, однако теперь подтверждено, что оформить предварительный заказ на некоторые устройства можно будет уже 25 февраля.

При запуске игровых ноутбуков производители обычно избегают четких дат из-за множества факторов, влияющих на процесс поставок. Однако в этот раз как Intel, так и AMD подтвердили участие в выпуске, представив свои новые линейки процессоров: Arrow Lake и Strix Point.

Некоторые ритейлеры уже начали размещать информацию о грядущих моделях, но возможность оформления предзаказа предоставляют не все. Например, финский магазин Gigantti сообщил, что ноутбук ASUS ROG Zephyrus 16 с процессором Core Ultra 9 285H и графическим адаптером RTX 5070 Ti будет доступен по цене €3799. Вариант с чипом HX 370 обойдется в €3499. Магазин также подтвердил, что предварительные заказы стартуют 25 февраля, однако сроки начала поставок пока остаются неизвестными.

Ранее Nvidia уточняла, что модели с графическими процессорами RTX 5090, 5080 и 5070 Ti поступят в продажу в марте, а ноутбуки с RTX 5070 появятся на рынке в апреле. В рамках этого запуска компания сотрудничает с такими производителями, как Acer, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo, MECHREVO, MSI и Razer.