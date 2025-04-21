ASUS GeForce RTX 5060 Ti представлені в модифікаціях TUF Gaming, Prime та Dual21.04.25
Asus анонсувала власні версії відеокарт GeForce RTX 5060 та GeForce RTX 5060 Ti у виконанні з 8 та 16 гігабайтами відеопам’яті. Презентація відбулася одночасно з релізом моделей від інших партнерів Nvidia. Компанія підготувала до випуску рішення у рамках серій TUF Gaming, Prime та Dual. У лінійці представлені як стандартні варіанти, так і модифікації із заводським розгоном. Детальні характеристики новинок вже опубліковано на офіційному сайті ASUS.
У моделях GeForce RTX 5060 та RTX 5060 Ti із серій Asus TUF Gaming та Prime використовується система охолодження з трьома вентиляторами. Відеокарти з лінійки Dual оснащені компактнішим двовентиляторним кулером. З усіх представлених версій тільки GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming отримала роз’єм живлення нового зразка – (12+4)-контактний 12V-2×6. Інші моделі комплектуються класичним 8-контактним роз’ємом PCI-E Power. Продаж відеокарт GeForce RTX 5060 Ti вже стартував. Що стосується базової версії RTX 5060, її поява у продажу очікується наступного місяця.
Ноутбуки оснащені новими мобільними графічними процесорами Nvidia RTX 50 отримали офіційну дату початку попередніх замовлень. Раніше компанія вказувала, що перші моделі з RTX 5000-серії надійдуть у продаж у березні, проте тепер підтверджено, що оформити попереднє замовлення на деякі пристрої можна буде вже 25 лютого.
При запуску ігрових ноутбуків виробники зазвичай уникають чітких дат через безліч факторів, що впливають на процес постачання. Однак цього разу як Intel, так і AMD підтвердили участь у випуску, представивши нові лінійки процесорів: Arrow Lake і Strix Point.
Деякі рітейлери вже почали розміщувати інформацію про майбутні моделі, але можливість оформлення замовлення надають не всі. Наприклад, фінський магазин Gigantti повідомив, що ноутбук ASUS ROG Zephyrus 16 із процесором Core Ultra 9 285H та графічним адаптером RTX 5070 Ti буде доступний за ціною €3799. Варіант із чіпом HX 370 обійдеться в €3499. Магазин також підтвердив, що попередні замовлення стартують 25 лютого, проте терміни початку постачання поки що залишаються невідомими.
Раніше Nvidia уточнювала, що моделі з графічними процесорами RTX 5090, 5080 та 5070 Ti надійдуть у продаж у березні, а ноутбуки з RTX 5070 з’являться на ринку у квітні. В рамках цього запуску компанія співпрацює з такими виробниками як Acer, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo, MECHREVO, MSI і Razer.
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