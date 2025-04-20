Google признана судом США виновной в монополизме на рынке онлайн-рекламы

Федеральный судья Леони Бринкима из Окружного суда США в Восточном округе Виргинии постановил, что Google незаконно удерживала монополию на рынке технологий онлайн-рекламы. Об этом сообщает The New York Times. Это уже второе судебное решение против компании через год из-за нарушения антимонопольного законодательства.

Иск был инициирован Министерством юстиции США и коалицией отдельных штатов и касался работы рекламной экосистемы Google, в частности, таких продуктов, как Google Ad Manager и технологии компании DoubleClick, приобретенной в 2008 году. В 2023 году это направление принесло материнской компании Alphabet около $31 млрд, что составляет около 10% ее общего дохода. Доля Google на рынке технологий для размещения рекламы составляет 87%.

Во время трехнедельного разбирательства осенью 2024 года правительственные юристы пытались доказать, что Google искусственно поддерживала свое доминирование, навязывая собственные инструменты издателям и взимая чрезмерные комиссии. Это, по их словам, вредило как конкурентам, так и сайтам, бесплатно предоставляющим контент, а значит — потребителям. По делу также свидетельствовали представители медиа и рекламного бизнеса, заявивших о негативном влиянии политики Google на их деятельность.

В решении судья Бринкима подчеркнула, что действия компании не только ограничивали конкуренцию, но и нанесли «значительный ущерб» клиентам Google, конкурентной среде и конечным пользователям. В то же время, одна из позиций иска была отклонена.

Google, в свою очередь, утверждала, что работает в условиях жесткой конкуренции со стороны других рекламных платформ, социальных сетей и стриминговых сервисов, включая TikTok и Netflix. Защита компании также ссылалась на решение Верховного суда США 2004 года, признающее право компаний самостоятельно определять партнеров и интегрировать сервисы в собственные продукты. Представительница компании Карен Данн назвала действия Google результатом «инноваций в ответ на конкуренцию».

Это решение усиливает давление на Google: в августе 2024 года суд признал компанию монополистом в сфере поиска. Оба дела стали основанием для инициатив Минюста США, настаивающего на структурном разделении бизнеса Google, в том числе продажи части рекламного направления. Если суд удовлетворит эти требования, это может существенно изменить положение компании на рынке цифровой рекламы и ограничить ее влияние на интернет-инфраструктуру в целом.