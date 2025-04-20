Google визнана судом США винною у монополізмі на ринку онлайн-реклами

Федеральний суддя Леоні Брінкіма з Окружного суду США у Східному окрузі Віргінії ухвалив, що Google незаконно утримувала монополію на ринку технологій онлайн-реклами. Про це повідомляє The New York Times. Це вже друге судове рішення проти компанії через рік через порушення антимонопольного законодавства.

Позов був ініційований Міністерством юстиції США та коаліцією окремих штатів і стосувався роботи рекламної екосистеми Google, зокрема таких продуктів, як Google Ad Manager та технології компанії DoubleClick, придбаної у 2008 році. У 2023 році цей напрямок приніс материнській компанії Alphabet близько $31 млрд, що становить близько 10% її загального доходу. Частка Google на ринку технологій розміщення реклами становить 87%.

Під час тритижневого розгляду восени 2024 року урядовці намагалися довести, що Google штучно підтримувала своє домінування, нав’язуючи власні інструменти видавцям та стягуючи надмірні комісії. Це, за їхніми словами, шкодило як конкурентам, так і сайтам, які безкоштовно надають контент, а отже споживачам. У справі також свідчили представники медіа та рекламного бізнесу, які заявили про негативний вплив політики Google на їхню діяльність.

У рішенні суддя Брінкіма підкреслила, що дії компанії не лише обмежували конкуренцію, а й завдали «значних збитків» клієнтам Google, конкурентному середовищу та кінцевим користувачам. Водночас, одну з позицій позову було відхилено.

Google, у свою чергу, стверджувала, що працює в умовах жорсткої конкуренції з боку інших рекламних платформ, соціальних мереж та стрімінгових сервісів, включаючи TikTok та Netflix. Захист компанії також посилався на рішення Верховного суду США 2004 року, що визнає право компаній самостійно визначати партнерів та інтегрувати послуги у власні продукти. Представниця компанії Карен Данн назвала дії Google результатом «інновацій у відповідь на конкуренцію».

Це рішення посилює тиск на Google: у серпні 2024 року суд визнав компанію монополістом у сфері пошуку. Обидві справи стали підставою для ініціатив Мін’юсту США, що наполягає на структурному поділі бізнесу Google, зокрема продажу частини рекламного спрямування. Якщо суд задовольнить ці вимоги, це може суттєво змінити становище компанії на ринку цифрової реклами та обмежити її вплив на інтернет-інфраструктуру загалом.