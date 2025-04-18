Как рассчитать прибыльность ASIC-майнинга?

Майнинг криптовалют с использованием специализированных устройств, таких как асик майнер, остаётся одним из самых популярных способов заработка на цифровых активах. Однако, прежде чем инвестировать в оборудование, важно определить его потенциальную прибыльность. В этой статье разберем: как правильно рассчитать прибыльность майнинга и какие инструменты для этого использовать.

1. Что нужно для расчёта

Чтобы правильно рассчитать доход asic miner, необходимо собрать следующие данные:

Хешрейт устройства — скорость вычислений, измеряемая в терахешах в секунду (TH/s).

Энергопотребление — количество электроэнергии, которое потребляют asic майнеры, обычно выражается у ваттах (Вт).

Тариф на электроэнергию – стоимость 1 кВт·ч в вашем регионе (в Украине 4,32 грн/кВт·ч).

Курс криптовалюты – актуальная стоимость добываемой монеты в момент расчёта (83 000 $ за BTC).

Вознаграждение за блок — количество монет, получаемых за успешное добавление нового блока в блокчейн (3,125 BTC).

Сложность сети – показатель, определяющий количество вычислений для нахождения нового блока (110 TH).

Комиссия пула — процент от дохода, который взимает майнинг-пул за предоставление своих услуг (если вы используете пул, то комиссия 1%).

2. Формула расчета

Чтобы рассчитать чистую прибыль, вам понадобятся 3 основные формулы:

Доход от майнинга

Доход = (Хешрейт ASIC × Награда за блок × Количество блоков в сутки) / Сложность сети.

Это значение умножается на текущий курс криптовалюты, если хотите провести расчет в фиатных деньгах.

Расходы на электроэнергию

Расходы = (Энергопотребление (кВт) × Тариф на электричество × Количество часов работы).

Чистая прибыль

Прибыль = Доходы — Расходы

Если вы используете пул, то Прибыль = Доходы — Расходы — Процент пула (1%)

Рассмотрим пример расчёта для Bitmain Antminer S21 XP с параметрами:

Хешрейт: 270 TH/s

Энергопотребление: 3 650 Вт

Тариф на электроэнергию: 4,32 грн за кВт·ч = 0,11 $

Курс биткоина: 83 000 $

Вознаграждение за блок: 3,125 BTC

Сложность сети: 110 ТН (110 000 000 000 000)

Комиссия пула: 1%

За формулой доход для этой модели составляет 0.00015334 ВТС за день, если перевести в обычные деньги, то это около 12.94 $

Расходы на электроэнергию за день: 3.65 кВт * 0,11 $ * 24 часа = 9.64 $

Таким образом, при текущих параметрах, прибыль этой модели составляет около 3.30$ за день (без комиссии).

3. Как пользоваться онлайн инструментами и на что обращать внимание

Существует множество онлайн-калькуляторов для расчета прибыльности майнинга, таких как WhatToMine, NiceHash и ASIC Miner Value. При их использовании:

Вводите точные данные: убедитесь, что все параметры соответствуют реальным значениям вашего оборудования и условий.

Учитывайте комиссии: некоторые калькуляторы не включают комиссии пулов или другие дополнительные расходы.

Обновляйте данные: курсы криптовалют и сложность сети постоянно меняются; используйте актуальные значения для точных расчётов.

4. Что влияет на прибыльность со временем

Майнинг на асиках не дает постоянной фиксированной прибыльности, так как зависит от ряда факторов:

Изменение курса BTC – рост или падение цены напрямую влияет на доход.

Рост тарифов на электроэнергию – повышение стоимости электроэнергии увеличивает расходы.

Изменения сложности сети – чем больше майнеров подключаются, тем сложнее добывать блоки, что может снизить вашу долю вознаграждения.

Износ оборудования: новые асики для майнинга с более высокой энергоэффективностью могут снизить конкурентоспособность старых моделей.

Заключение

Расчёт прибыльности ASIC-майнинга – это важный шаг перед инвестированием в асик для майнинга, он позволяет заранее оценить риски и определить срок окупаемости оборудования. Оценить потенциальную рентабельность можно самостоятельно за формулой или использовать онлайн-калькуляторы для более точных цыфр. Но, в процессе вычисления, необходимо учитывать изменения в тарифах на электричество, сложности сети и комиссию пулов.

Советуем выбрать энергоэффективное решение, ведь так можно значительно сократить расходы и избежать убытков.