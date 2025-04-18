Motorola Edge 60 Stylus впервые в серии получил стилус. Смартфон оснащен Snapdragon 7s Gen 2

Motorola анонсировала новый смартфон Edge 60 Stylus, который станет доступен в Индии с 23 апреля, а затем поступит и на другие рынки. Это первое устройство в серии Motorola Edge, поддерживающее стилус. Смартфон построен на базе чипа Snapdragon 7s Gen 2 и оснащен 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, накопителем UFS 2.2 объемом 256 ГБ с возможностью расширения с помощью карт microSD до 1 ТБ, а также имеет защиту по стандартам IP68 и MIL-STD-810H.

Motorola Edge 60 Stylus получил 6,67-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением 1220p, частотой обновления до 120 Гц и максимальной яркостью 3000 нит. Экран прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass 3. Под ним расположен сканер отпечатков пальцев, а передняя камера имеет разрешение 32 МП.

Основная камера состоит из 50-мегапиксельного сенсора Sony LYTIA 700C и 13-мегапиксельного ультраширокоугольного объектива с углом обзора 120°, также поддерживающего макросъемку. Рядом расположены вспышка и датчик освещения. Задняя панель смартфона выполнена из искусственной кожи. Устройство доступно в двух цветах – Pantone Surf the Web и Pantone Gibraltar Sea. Ожидаемая цена новинки в пересчете по индийским рупиям составляет примерно $270.

Motorola представила первый смартфон серии Edge 60 – Edge 60 Fusion, ставший первым устройством бренда с интегрированной системой Moto AI.

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым P-OLED экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1220×2712 пикселей. Пиковая яркость дисплея достигает 4500 нит, а также поддерживаются 10-битная глубина цвета, 100% охват DCI-P3 и HDR10+. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 7i. Корпус имеет сертификаты IP68/IP69, что гарантирует устойчивость к погружению в воду на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут, а также к мощным водяным струям. Экран способен корректно реагировать на мокрые пальцы, а сам смартфон протестирован на соответствие стандарту MIL-STD-810H.

В зависимости от региона Motorola Edge 60 Fusion оснащается процессором Dimensity 7300 или 7400. Доступны версии с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 256 ГБ или 512 ГБ. Смартфон работает на Android 15, предлагая функции Moto AI, такие как транскрибация и суммирование аудио, а также генерацию изображений на основе текстовых запросов с помощью Magic Canvas.

Основная камера включает 50-МП сенсор Sony Lytia 700C с оптической стабилизацией и автоматической настройкой параметров сцены. Дополняет её 13-МП ультраширокоугольный модуль с возможностью макросъёмки. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП и поддерживает запись видео в 4K.

Смартфон комплектуется аккумулятором ёмкостью 5200 мА·ч или 5500 мА·ч (в зависимости от рынка) и поддерживает зарядку мощностью 68 Вт через USB-C.