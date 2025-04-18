Motorola Edge 60 Stylus вперше у серії отримав стілус. Смартфон оснащений Snapdragon 7s Gen 2

Motorola анонсувала новий смартфон Edge 60 Stylus, який стане доступним в Індії з 23 квітня, а потім надійде і на інші ринки. ГБ з можливістю розширення за допомогою карт microSD до 1 ТБ, а також має захист за стандартами IP68 та MIL-STD-810H.

Motorola Edge 60 Stylus отримав 6,67-дюймовий pOLED-дисплей з роздільною здатністю 1220p, частотою оновлення до 120 Гц і максимальною яскравістю 3000 нит. Екран прикритий склом Corning Gorilla Glass 3.

Основна камера складається з 50-мегапіксельного сенсора Sony LYTIA 700C і 13-мегапіксельного ультраширококутного об’єктива з кутом огляду 120°, який також підтримує макрозйомку. Gibraltar Sea. Очікувана ціна новинки в перерахунку індійських рупій становить приблизно $270.

Motorola представила перший смартфон серії Edge 60 – Edge 60 Fusion, який став першим пристроєм бренду з інтегрованою системою Moto AI.

Смартфон оснащений 6,67-дюймовим P-OLED екраном із частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю 1220×2712 пікселів. Пікова яскравість дисплея досягає 4500 нит, а також підтримуються 10-бітна глибина кольору, 100% охоплення DCI-P3 та HDR10+. Захист забезпечує скло Gorilla Glass 7i. Корпус має сертифікати IP68/IP69, що гарантує стійкість до занурення у воду на глибину до 1,5 метрів протягом 30 хвилин, а також до потужних водяних струменів. Екран здатний коректно реагувати на мокрі пальці, а сам смартфон протестований на відповідність стандарту MIL-STD-810H.

Залежно від регіону Motorola Edge 60 Fusion оснащується процесором Dimensity 7300 або 7400. Доступні версії з 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем ємністю 256 ГБ або 512 ГБ. Смартфон працює на Android 15, пропонуючи функції Moto AI, такі як транскрибація та підсумовування аудіо, а також генерацію зображень на основі текстових запитів за допомогою Magic Canvas.

Основна камера включає 50-МП сенсор Sony Lytia 700C з оптичною стабілізацією та автоматичним налаштуванням параметрів сцени. Доповнює її 13-МП ультраширококутний модуль із можливістю макрозйомки. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 МП та підтримує запис відео в 4K.

Смартфон комплектується акумулятором ємністю 5200 мА·год або 5500 мА·год (залежно від ринку) та підтримує зарядку потужністю 68 Вт через USB-C.