В Украине перенесли милионный телефонный номер через услугу MNP21.04.25
В Украине зафиксирован миллионный перенос мобильного номера в рамках услуги MNP – об этом сообщило Государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР). Сервис, позволяющий изменять мобильного оператора без потери номера, действует в стране с 2019 года и стал важным инструментом в развитии рынка электронных коммуникаций.
Как отмечают в УГЦР, введение MNP не только предоставило пользователям больше свободы, но и стимулировало конкурентную борьбу между операторами. Абоненты могут выбирать качество и сервис, не привязываясь к конкретному номеру, а операторы вынуждены отвечать на вызовы рынка более оперативно.
Техническим администратором централизованной базы данных выступает именно УГЦР. Платформа, обрабатывающая тысячи запросов в день, обеспечивает координацию между операторами и надежность процесса. В Центре подчеркивают, что стабильность и бесперебойность работы системы результат четкого технического взаимодействия всех участников.
В реализации проекта немаловажную роль играет и Национальная комиссия, регулирующая сферы электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовых услуг (НКЭК). Вместе с УГЦР она продолжает работу над дальнейшим совершенствованием сервиса в соответствии с потребностями пользователей и изменениями в технологической среде.
УГЦР призывает следить за дальнейшими новостями на своих официальных платформах: там обещают разместить детали происшествия, фото- и видеоматериалы, а также комментарии участников процесса.
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