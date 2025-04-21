В Україні перенесли мільйонний телефонний номер через послугу MNP

В Україні зафіксовано мільйонне перенесення мобільного номера в рамках послуги MNP – про це повідомило Державне підприємство “Український державний центр радіочастот” (УДЦР). Сервіс, що дозволяє змінювати мобільного оператора без втрати номера, діє в країні з 2019 року і став важливим інструментом розвитку ринку електронних комунікацій.

Як зазначають в УДЦР, запровадження MNP не лише надало користувачам більше свободи, а й стимулювало конкурентну боротьбу між операторами. Абоненти можуть обирати якість та сервіс, не прив’язуючись до конкретного номера, а оператори змушені відповідати на виклики ринку оперативніше.

Технічним адміністратором централізованої бази даних виступає саме УДЦР. Платформа, що обробляє тисячі запитів на день, забезпечує координацію між операторами та надійність процесу. У Центрі наголошують, що стабільність та безперебійність роботи системи є результатом чіткої технічної взаємодії всіх учасників.

У реалізації проекту важливу роль відіграє і Національна комісія, яка регулює сфери електронних комунікацій, радіочастотного спектру та поштових послуг (НКЕК). Разом з УДЦР вона продовжує роботу над подальшим удосконаленням сервісу відповідно до потреб користувачів та змін у технологічному середовищі.

УДЦР закликає стежити за подальшими новинами на своїх офіційних платформах: там обіцяють розмістити деталі події, фото- та відеоматеріали, а також коментарі учасників процесу.