Microsoft показала аксессуары для Xbox в дизайне DOOM: The Dark Ages

В ожидании релиза DOOM: The Dark Ages компания Microsoft решила добавить еще немного ажиотажа и представила линейку аксессуаров для Xbox, оформленных в стиле новой игры.

Среди новинок – беспроводной геймпад Xbox, оформленный в серо-зеленой цветовой гамме, напоминающий броню Палача Рока. Кровавое пятно на корпусе только усиливает этот образ. Контроллер будет доступно ограниченное время – заказать его можно до 18 апреля на сайте Microsoft Store по цене $80. В комплекте покупатель получит код DLC с уникальным костюмом для главного героя, который откроется уже в день релиза игры.

Отдельное внимание Microsoft уделила и геймерам, предпочитающим премиальные решения. Для них был подготовлен контроллер Xbox Elite Series 2 в черном и красном оформлении с демоническими мотивами DOOM. Стоимость устройства – $200, предварительный заказ уже доступен, а поставки стартуют 25 апреля.

Третий элемент коллекции – съемная панель для Xbox Series X. Она стилизована под темный камень, а центральным акцентом выступает алый символ DOOM. Аксессуар стоит $55 и дополняет темную эстетику серии. Игра DOOM: The Dark Ages выйдет 15 мая для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.